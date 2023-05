Elezioni comunali 2023 a Belpasso, i risultati dello spoglio

Carlo Caputo eletto sindaco di Belpasso con oltre il 50% delle preferenze. Per lui si tratta di un ritorno dopo la sindacatura di Daniele Motta, ricoprirà l'incarico di primo cittadino per la seconda volta nel comune belpassese. Queste le parole dell'uscente Daniele Motta.

“Queste amministrative - ha dichiarato - hanno dato il loro verdetto. A Carlo Caputo porgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro. Che sia una sindacatura carica di successi e grandi risultati in tutte le imprese che si presenteranno nell'arco dei prossimi 5 anni, che sia un mandato proficuo per Belpasso e per i suoi cittadini. Mi auguro che la prossima stagione politica sia caratterizzata da un periodo di pace dalle emergenze così che il neo sindaco e la futura amministrazione possano serenamente progettare e lavorare, ideare ed investire, aiutare e sostenere. Dopo il lungo periodo di emergenza sanitaria, la crisi economica e la lenta ripresa delle attività, infatti, essere sindaco, oggi più che mai, significa accettare una sfida difficile, quella di favorire lo sviluppo, la crescita e la modernizzazione del proprio comune attraverso il treno in corsa del PNRR. Cogliere queste opportunità sarà fondamentale senza però lasciare indietro nessuno, gli invisibili, gli ultimi, i bisognosi della città. Credo e sono convinto che l'impegno, la coscienza, l'abnegazione, insieme alle indubbie capacità politiche, verranno profuse in gran quantità e in maniera opportuna da Carlo Caputo per il bene di tutto il paese”.