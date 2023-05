Elezioni comunali 2023 a Biancavilla, i risultati dello spoglio

Antoniio Bonanno (centrodestra) riconfermato sindaco a Biancavilla. Risultato straordinario, circa l’80% delle preferenze, quello raggiunto dal primo cittadino biancavillese che ha commentato così il suo successo: “Entusiasmo a mille, al mio Comitato, per la rielezione a sindaco di Biancavilla. Devo essere sincero? Non pensavo di raggiungere queste percentuali altissime: si veleggia attorno all’80%. La città ha premiato il lavoro fatto dalla mia amministrazione. Cari biancavillesi, avete fatto qualcosa di straordinario. Questa è la vittoria di tutta la città. Vi ringrazio con tutto il cuore”. Sconfitta bruciante per l'unico sfidante, Andrea Ingiulla.

Risultati relativi a n. 2 su n. 20 sezioni