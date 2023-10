Turno elettorale straordinario a Calatabiano sciolto per mafia

Il comune di Calatabiano oggi e domani al voto per il turno elettorale straordinario delle Amministrative. Il Comune era stato sciolto per infiltrazioni mafiose con conseguente commissariamento. Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'interno Luciana Lamorgese, in base a quanto previsto dall'articolo 143 del Testo unico degli enti locali ed in seguito agli approfonditi accertamenti da cui sono emerse forme di condizionamento della criminalità organizzata, aveva deliberato l'affidamento a una commissione straordinaria, per la durata di diciotto mesi, della gestione del comune di Calatabiano, già stato sciolto a causa delle dimissioni contestuali della metà dei consiglieri comunali nell'amministrazione locale.

I cittadini dei comuni di Calatabiano andranno al voto domenica 22 ottobre, dalle 7 alle 23, e lunedì 23 ottobre, dalle 7 alle 15, per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. L’eventuale turno di ballottaggio, come di consueto, è fissato due settimane dopo al primo turno in questo caso per domenica 5 novembre, dalle 7 alle 23, e lunedì 6 novembre, dalle 7 alle 15. A Calatabiano si sfidano le liste "Calatabiano Riparte" e "Riscattiamo Calatabiano". Si contendono la poltrana di sindaco Salvatore Trovato e Antonio Petralia. Gli altri due comuni al voto in Sicilia sono San Giuseppe Jato e Bolognetta.