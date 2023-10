Elezioni a Calatabiano, urne aperte fino alle 15 nel comune sciolto per mafia

Urne aperte, fino alle 15, per le elezioni amministrative in quei comuni che erano stati sciolti per infiltrazioni mafiose e attualmente gestiti da commissioni prefettizie. Dopo la giornata di votazioni di ieri, sono riprese le operazioni elettorali nei tre comuni della Sicilia San Giuseppe Jato e Bolognetta, in provincia di Palermo; e Calatabiano, in provincia di Catania.

L’eventuale turno di ballottaggio, come di consueto, è fissato due settimane dopo al primo turno in questo caso per domenica 5 novembre, dalle 7 alle 23, e lunedì 6 novembre, dalle 7 alle 15. A Calatabiano si sfidano le liste "Calatabiano Riparte" e "Riscattiamo Calatabiano". Si contendono la poltrana di sindaco Salvatore Trovato e Antonio Petralia.