Elezioni comunali, il quadro aggiornato: quando saranno sciolte le ultime riserve?

Nonostante siano già tanti, il toto nomi dei candidati sindaco per il comune di Catania impazza ancora, in vista delle elezioni che si terranno a maggio ed eleggeranno il nuovo primo cittadino etneo dopo un lungo commissariamento successivo alle dimissioni di Salvo Pogliese. Molte proposte sono figlie di progetti di natura civica, manca invece la convergenza su un nome da parte delle più ampie coalizioni politiche.

Da tempo sono state ufficializzate le candidature di Riccardo Tomasello, Lanfranco Zappalà, Giuseppe Lipera, Enzo Bianco, Vincenzo Drago e Giuseppe Giuffrida mentre qualche giorno fa, tramite nota, era stata resa nota la decisione del fronte progressista sulla candidatura di Emiliano Abramo, poi venuta meno proprio per volontà dello stesso interessato che si è chiamato fuori dalla corsa. I rappresentanti del fronte progressista (M5S, Partito Democratico, Sinistra italiana, Europa Verde) dovranno pertanto comunicare ufficialmente un nuovo nome, anche se qualche indicazione è già arrivata nelle scorse ore: il nome caldo è quello di Graziano Bonaccorsi del M5S. In effetti dovrebbero essere proprio i pentastellati, adesso, a dover esprimere un loro candidato dopo il forfait di Abramo.

Deve essere ancora sciolto il nodo candidato per il centrodestra con i papabili Pippo Arcidiacono, Sergio Parisi, Ruggero Razza e Valeria Sudano. Anche in questa circostanza riunioni serrate e trattative che permettano di raggiungere l'intesa per una proposta unanime, non divisiva. Sciogliere le riserve, tuttavia, non sembra essere cosa facile: Fratelli d'Italia vuole esprimere una propria preferenza, forte del successo alle urne ottenuto alle ultime elezioni, ma convergere su un unico nome che metta tutti d'accordo non sembra una missione facile. Non è meno determinata la Lega che punta forte su Valeria Sudano.

Cateno De Luca gioca le sue carte e auspica un buon risultato. Un occhio di riguardo anche per il Mpa di Lombardo che sabato si riunirà per parlare proprio delle elezioni comunali. Possibile che venga fuori anche un nome a sorpresa, alla fine: il tempo scorre veloce e l'intesa - lo sanno bene i protagonisti - va trovata in fretta.