Elezioni comunali, la lista a sostegno del candidato sindaco Giuseppe Lipera

La lista a sostegno del penalista catanese si chiama Movimento popolare catanese e si ispira alla figura di Giuseppe De Felice Giuffrida. Gli assessori designati sono: Antonino Petralia alla Salute, Iosto Giovanni Gesualdo Palumbo al Turismo, Sandra Drago alla Pubblica Istruzione, Francesca Maria Loredana Litrico alla Cultura.

La Lista

Antonino Petralia – primario e professore ordinario di psichiatria 19/12/1959

Giuseppe Barone – attore 18/07/1950

Tiziana Bonaccorsi – laureata in giurisprudenza insegnante 3/08/1975

Enrico Branca – direttore didattico docente in musicoterapia 4/03/1952

Marina Buonerba - chef 26/02/1969

Angela Rita Calvino– medico di base 24/04/1958

Denise Roberta Calzona- imprenditrice 17/09/1987

Giovanni Ciraldo – laureto in giurisprudenza 5/08/1993

Giada Concetta Circonciso– interprete di scena 8/12/1972

Maria Cocuzza– pensionata già parrucchiera 23/06/1947

Antonio D'Urso – dipendente statale 1/01/1972

Stefania Di Bella - estetista CATANIA 1/03/1994

Sandra Drago- psicologa CATANIA 28/01/1976

Giuseppe Gabriele Fonti (detto Gabbo) – laureando in scienze politiche 16/10/1992

Alessandro Giorgi – laureato in economia aziendale 18/03/1991

Umberto Grancagnolo - cantante 31/07/1951

Francesca Maria Loredana Litrico – autrice / regista 18/10/1963

Sergio Bernardo Mai - studente 21/12/2004

Giusi Manna– organizzatrice di eventi 3/08/1970

Sebastiano Marletta – piccolo imprenditore 29/01/1948

Davide Mascali - imprenditore 1/05/1971

GaetanoNicosia - barbiere 30/03/1978

Alfonso Orlando– web editor 26/09/1958

Davide Panebianco– aspirante capo chef 20/07/1982

Orazio -Privitera impiegato 16/12/1986

Eleonora Ragusa– educatrice dell’infanzia 21/12/1984

Grazia Valentina Raspagliesi – operatore socio sanitario 22/08/1984

Carmela Barbara Rizza- calinga 4/12/1978

Daniela Carmelina Santangelo- casalinga 9/04/1980

Gabriella Paola Santonocito - consulente 23/07/1984

Orazio Santonocito - impiegato 18/07/1950

Emanuele Scirè - Banchitta scultore 1/03/1973

Giuliana Spitaleri – ausiliario presso i centri di accoglienza per immigrati 14/05/1977

Pietro Timpanaro– pensionato già impiegato Telecom 23/07/1949

Gaetana Urso (detta Giovannella) - 27/04/1961

Simona Maria Rita Zagarella – assistente fiscale 29/12/1982