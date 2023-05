Candidato sindaco Giuffrida: "Andate a votare per cambiare Catania"

Il candidato sindaco Giuseppe Giuffrida sceso in campo con la lista civica “Giuseppe Giuffrida Sindaco”, rivolge un appello ai cittadini chiamati a votare per le Amministrative dei prossimi 28 e 29 maggio. Un segnale affinché comprendano la grande opportunità che potrebbe essere sprecata se il voto fosse assegnato indiscriminatamente. Catania ha bisogno di "cambiare registro". Solo così si potrà avviare l’inversione di marcia che occorre per farla riemergere dallo stato di degrado in cui versa.

"La coalizione del centro-destra ha reso noti i nomi di cinque degli assessori che, in caso di vittoria alle elezioni, andrebbero a governare la città. Il dato che emerge dalla lettura dei nomi è inconfutabile: un dato di continuità con l’Amministrazione dell’ex sindaco Pogliese, quindi, una continuità purtroppo orientata verso l’inefficienza che è sotto gli occhi di tutti perché, dopo cinque anni, di certo non possiamo dire che l’Amministrazione Pogliese abbia portato buone cose a Catania", dichiara Guffrida.

Per non parlare poi dei programmi perché il centro-destra non ne parla affatto! Piuttosto pensa alla spartizione delle poltrone, a chi deve avere gli ulteriori assessorati. Inoltre, va evidenziato che il candidato sindaco Trantino ha rivendicato in qualche occasione una “autonomia” e una “libertà” decisionale dai partiti che compongono e sostengono la sua coalizione in caso di vittoria… Egli però non può di certo ritenersi un uomo libero. Tutt’altro! Dovrà rendere conto ai vari esponenti politici che lo hanno candidato a sindaco. E non potrà rivendicare nessuna libertà perché ciascuno dei suoi esponenti gli presenterà il conto e lo dirigerà in ogni scelta che la nuova Amministrazione dovrà affrontare".

"Il 28 e il 29 maggio prossimi diventeranno due giornate cruciali per le sorti di questa città. Due giorni fondamentali nei quali ogni cittadino potrà fare la differenza nella vita di Catania perché colui che darà fiducia alla coalizione di centro-destra, diventerà inesorabilmente complice di una scelta che andrà a pesare negativamente sulle sorti di Catania. Ne abbiamo la prova conclamata».