Il capogruppo Dem alla Camera Chiara Braga a Catania per sostenere Caserta

In vista delle imminenti elezioni amministrative, in programma il 28 e 29 maggio, arriva domani in Sicilia la capogruppo Dem alla Camera, Chiara Braga. Il programma di appuntamenti che la capogruppo effettuerà assieme al segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, prevede alcuni dei principali comuni siciliani chiamati al voto. A Catania, alle ore 11, in piazza Michelangelo, con il candidato sindaco Maurizio Caserta. Flash-mob su inquinamento atmosferico in una delle zone ad alta densità di traffico in cui i valori delle polveri sottili superano le soglie previste dall'OMS. A Riposto, alle ore 12:15, incontro con il candidato sindaco, Claudia D'Aita, in corso Italia 63. Ad Acireale, ore 13:30: ''Un caffè con Chiara'': incontro con il candidato sindaco Francesco Fichera presso il comitato elettorale (Piazza Indirizzo 1) e il dehor Pasticceria Belvedere.