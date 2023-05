Elezioni comunali 2023 a Castel di Iudica, i risultati dello spoglio

A Castel di Iudica viene rieletto sindaco Ruggero Strano di "Libera Iudica" che dedica al padre la vittoria. Superata la candidata Giusy Basilotta ("Riuniamo Castel di Iudica") che, appresa la notizia, ha voluto congratularsi con il neo-sindaco: “Carissimi, grazie a tutti coloro che hanno creduto in noi votando la lista Riuniamo Castel di Iudica. Ci congratuliamo con la lista avversaria e auguriamo al Sindaco buon lavoro!

Personalmente dico di aver vissuto una splendida esperienza e accetto con serenità la volontà dei cittadini…

Grazie ancora”.

"Mi voglio congratulare per la vittoria con Ruggero Strano, riconfermato sindaco del comune di Castel di Iudica, a cui sono grato per il grande supporto che mi ha fornito nelle ultime elezioni regionali. Sono certo che Strano potrà portare avanti il programma che lo ha già visto protagonista, un programma che punta su turismo, commercio e sport. Ma non solo: sono certo che porterà avanti il lavoro di riqualificazione della città di Castel di Iudica che ha cominciato nella precedente esperienza amministrativa e che porterà avanti nei prossimi 5 anni". Così Alessandro Porto, assessore designato a Catania per il Mpa nella giunta Trantino.