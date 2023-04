Amministrative, Castiglione(Mpa): "Trantino buona guida per il centrodestra"

"A Catania si dia inizio al confronto elettorale sul programma e sui consensi. L’avvocato Enrico Trantino è una buona guida per il centrodestra. Senza se e senza ma. La Lega si accinga a ritirare la sua candidata, come da noi sempre anticipato. E non abbia nulla a pretendere in cambio perché vice sindaci e deleghe si definiscono alla prima seduta di giunta. Non si perda altro tempo: basta con questa manfrina! L’alternativa sarebbe l’isolamento e una sconfitta sicura", così in una nota dichiara il deputato regionale Giuseppe Castiglione, capogruppo dei Popolari e Autonomisti all’Ars.