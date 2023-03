Elezioni, Mancuso (MpA): "Sappiamo che Sudano ritirerà la candidatura per Catania"

"Sappiamo che la Lega ritirerà la candidatura a sindaco di Catania di Valeria Sudano inopportunamente messa in campo - lo dichiara Fabio Mancuso, rappresentante del MpA nel tavolo regionale del centrodestra a proposito delle imminenti elezioni comunali nel capoluogo etneo -. È una buona notizia che consentirà che il tavolo del centrodestra di domani lavori costruttivamente e si confronti sui nomi dei candidati nelle varie città. Un passo indietro quindi senza se e senza ma, senza pretendere di porre veti o condizioni o opzioni o compensazioni e senza la pretesa di indicare il candidato più o meno famoso in casa altrui. Troviamo insieme per Catania un giovane con esperienza nella amministrazione della cosa pubblica che dall’indomani del voto garantisca efficienza - conclude Mancuso -, competenza e correttezza .