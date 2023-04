Aspettando il via libera del centrodestra a Trantino, Parisi rompe il silenzio: "Dall’esaltazione alla delusione"

Mancherebbe solo la Lega per il via libera del centrodestra a Enrico Trantino proposto da FdI per la corsa a sindaco di Catania. Dopo il Mpa di Raffaele Lombardo, anche la Dc di Totò Cuffaro e Noi con l'Italia hanno dato l'ok all'avvocato catanese, ex assessore nella giunta di Salvo Pogliese (FdI) e in passato alla guida locale del movimento DiventeràBellissima fondato dall'attuale ministro Nello Musumeci.

Nell'ultima riunione di coalizione, pur prendendo atto della proposta Trantino, il commissario siciliano del Carroccio, l'eurodeputata Annalisa Tardino, aveva confermato l'appoggio alla candidatura della parlamentare Valeria Sudano, i cui manifestati sono apparsi da qualche giorno in giro per Catania. Con Sudano s'era schierata a viso aperto la Dc, ma l'endorsement di oggi a Trantino da' un'accelerazione. Forza Italia, col commissario regionale Marcello Caruso, aveva assunto il ruolo di mediazione aspettando le decisioni della Lega.

Dopo la scelta di candidare Trantino, anche Parisi rompe il silenzio. Sergio Parisi, già assessore allo Sport e alle Politiche comunitarie, era uno dei nomi che circolava tra i probabili candidati a sindaco di Catania. Con un post su Facebook il suo commento: "Nell’ augurare a tutti una serena Pasqua, ringrazio di cuore chi mi è stato accanto in questi mesi e nelle ultime settimane in un’esperienza fatta di luci e ombre, di ostacoli e anche di piccoli traguardi, di incontri con persone genuine e trasparenti e con altre, forse, poco affidabili. Gli ultimi giorni sono stati davvero particolari e pieni di sentimenti contrastanti. Sono passato dall’esaltazione alla delusione, probabilmente per la mia scarsa predisposizione a capire, e accettare, certi “riti” della politica; ma si va avanti, come mi ha insegnato lo sport, pronti a ripartire più forti di prima". "Del resto tutto quello che è accaduto, il fatto di restare fino all’ultimo fra i papabili alla carica di Sindaco di questa Città, è stato possibile grazie al duro lavoro e ai risultati ottenuti e riconosciuti dagli altri, amici e avversari - conclude Parisi -Una cosa, anche per me, impensabile e sorprendente. Il significato della parola Pasqua è “passare oltre” e più che mai in questo momento esprime i miei sentimenti e il mio stato d’animo. Questo è l'augurio che faccio a me, ai miei cari, ai miei amici, alla mia adorata Catania e a tutte le le persone che non smetteranno mai di credere che ci possa essere un futuro migliore. 'Melior de cinere surgo'".