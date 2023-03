"Cantiere per Catania" e amministrative, De Caudo (Cgil): "Collaboriamo al progetto"

?Costruire un 'Cantiere per Catania' suggerisce un criterio di giudizio per scegliere amministratori capaci di risollevare la nostra città senza pensare a verità infuse dall?alto ma a partire dalle richieste dei cittadini. La Cgil di Catania ha aderito con slancio all?invito dell?Arcivescovo Luigi Renna, pur rispettando le differenze di percorsi, e collaborerà fattivamente al progetto. Così come nel caso dei tavoli progressisti, sono i temi sociali e la centralità della persona che ci avvicinano alle iniziative di buona volontà. Lo sviluppo di Catania e il lavoro di qualità dipenderà anche dalla futura amministrazione?. Lo dichiara Carmelo De Caudo, segretario generale Cgil di Catania.