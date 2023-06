Ballottaggi, chiusi i seggi: al via lo spoglio ad Aci Sant'Antonio e Acireale

Chiusi alle 15 i seggi di questa due-giorni di ballottaggi in Sicilia. Adesso inizierà lo spoglio nei comuni di Aci Sant'Antonio e Acireale. Affluenza in netto calo. Ad Aci Sant'Antonio su 15.429 elettori hanno votato in 7.795 (50,52%), -15,83% rispetto al precedente turno. Ad Acireale, su 45.626 elettori hanno votato in 18.392 (40,31%), -26,35% rispetto al precedente turno. Complessivamente, nei due comuni al ballottaggio su 61.055 hanno votato in 26.187, con un calo del -23,69%.

Roberto Barbagallo è in vantaggio nello spoglio dei voti per il ballottaggio di Acireale. Quando sono stati scrutinati i voti di 43 sezioni su un totale di 56, Barbagallo è al 52,42%. L'altro candidato, Nino Garozzo, è al 47,58%.