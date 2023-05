Comunali, Andrea Bruno scrive ai cittadini chiamati al voto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Andrea Bruno, candidato per la prima volta al consiglio comunale con la lista “Enrico Trantino Sindaco per Catania”, scrive una lettera a cuore aperto rivolgendosi agli elettori. Carissimi concittadini, nella vita di tutti i giorni siamo chiamati a rispondere a precise responsabilità che determinano il nostro essere e indirizzano le nostre azioni e le nostre scelte. Ho deciso di candidarmi al Consiglio Comunale per dare un senso al mio percorso di studi e alle mie attività professionali nel Terzo Settore e portare all’interno del nostro civico consesso la voce di chi non ha voce. Il mio non vuole essere solo uno slogan, per me e i miei trascorsi parlano i fatti e i risultati tangibili portati a segno negli ultimi anni grazie anche alla fruttuosa sinergia con l’amministrazione uscente e alla sensibilità dimostrata da quanti si sono impegnati a dare seguito alle istanze e alle richieste di cui mi sono fatto promotore e portavoce. Il passo che sto affrontando è una sfida molto insidiosa se consideriamo gli anni difficili che ci lasciamo alle alle spalle e i consensi fidelizzati degli altri candidati in corsa. Tuttavia, ho un sogno: vedere la Città di Catania accessibile a tutti, inclusiva e soprattutto sana. La mia candidatura è infatti accompagnata da 5 obiettivi principali che intendo sottoporvi per accendere il dibattito politico troppo spesso carente nei contenuti.

Accessibilità e inclusione. Le nostre strade non sono percorribili e presentano diversi ostacoli che non permettono la loro fruizione in autonomia ai non vedenti, ai disabili motori, agli anziani e alle famiglie con bebè in passeggino. Sono necessari quindi interventi mirati per superare queste criticità. In particolare, i non vedenti devono essere messi nelle condizioni di potere seguire dei percorsi tattili (LOGES) per raggiungere luoghi di pubblico interesse e di attraversare le strisce pedonali in sicurezza mediante l’apposita segnalazione con i cicalini semaforici.

In città sono presenti diversi parchi urbani e attrezzi da gioco per bambini in stato di semi-abbandono o che versano in condizioni di degrado. Occorrono maggiori controlli e provvedere al loro ripristino anche tenendo conto del loro uso anche dai bambini portatori di handicap per favorire l’inclusione e la socializzazione. Ambiente e decoro urbano. Le condizioni igienico-sanitarie in cui versano le nostre strade sono disastrose. Il problema di raccolta e smaltimento dei rifiuti è fatto noto e di pertinenza della Regione Siciliana ma serve rafforzare la comunicazione per una raccolta differenziata più efficiente, oltre a sollecitare interventi di pulizia e sanificazione delle nostre strade. Rafforzare i controlli per evitare che si creino microdiscariche abusive ed evitare roghi tossici è un passo molto importante e improcrastinabile anche per la prevenzione di malattie oncologiche e ad esse collegate: dall’aria che respiriamo e dall’ambiente in cui viviamo dipende la nostra salute.

Terzo Settore e politiche sociali. Durante il periodo di emergenza sanitaria pandemica abbiamo avuto la dimostrazione tangibile del ruolo essenziale che svolgono le associazioni e gli enti del Terzo Settore laddove le istituzioni risultino carenti e lacunose non per inefficienza ma perché non conoscono i reali problemi delle fasce deboli. Ecco perché si rende indispensabile la partecipazione attiva dei cittadini, dei volontari, delle associazioni e degli enti del Terzo Settore: la loro presenza è essenziale al fine di pianificare strategie risolutive a sostegno delle fasce deboli. Il dramma della povertà necessita di essere affrontato in particolare per i senza tetto che improvvisano riparo in Corso Sicilia, Piazza della Repubblica, via Etnea, Corso Italia, Piazza Europa e Piazza Galatea: luoghi centrali e residenziali abbandonati al degrado. Un occhio di riguardo deve essere riservato agli anziani. La digitalizzazione ha creato un divario generazionale insormontabile che molto spesso impedisce loro di accedere ai servizi essenziali, tutele e garanzie.

Sicurezza e legalità. Le pagine di cronaca dei nostri giornali ci raccontano quotidianamente le tragedie che si consumano nel nostro territorio, dagli incidenti stradali, alle piazze di spaccio, ai furti. Serve rafforzare i controlli stradali, l’effettiva funzionalità dei semafori e delle segnalazioni di pericolo, oltre agli interventi di drenaggio nei centri urbani e nella zona industriale. I giovani hanno il mano il futuro della nostra città ed è in particolare a loro che dobbiamo rivolgerci promuovendo la cultura della legalità e contrastando la dispersione scolastica. Non ultimo in ordine di importanza è il controllo dei dipendenti di tutte le attività per cercare di arrestare il lavoro nero e lo sfruttamento.

Turismo e sviluppo. Catania è una città commerciale a vocazione turistica ma, ancora oggi, non riesce a sfruttare il suo potenziale rendendosi meta di passaggio per i visitatori che da tutto il mondo scelgono la Sicilia. Incentivare gli scali croceristici, migliorare i collegamenti porto - aeroporto - stazione ferroviaria e offrire migliori servizi informativi, oltre a mettere a sistema pacchetti che favoriscano la fruizione mussale, la mobilità urbana e i pernottamenti attraverso apposite convenzioni con alberghi e strutture ricettive, è la sfida che porta inevitabilmente a nutrire il bacino occupazionale e molteplici vantaggi all’economia generale della nostra città. Ad affiancare il rafforzamento del cosiddetto turismo sportivo e musicale, serve puntare sul turismo accessibile sviluppando interventi tecnologici per consentire e migliorare l’accessibilità alla conoscenza della nostra cultura e della nostra identità nei principali siti turistici anche ai non vedenti e agli ipovedenti. Mi chiamo Andrea Bruno e questa è la città che vorrei contribuire a costruire per noi e per i nostri figli insieme ai cittadini che vorranno sostenermi in questa sfida. Il 28 e 29 maggio, alle elezioni comunali di Catania, sarei onorato di ricevere la tua preferenza scrivendo sulla scheda azzurra il mio nome e barrando la lista “Enrico Trantino Sindaco per Catania”.