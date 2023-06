Graziano Bonaccorsi (M5S): "Opposizione costruttiva? Dipende tutto dalla maggioranza, pronti anche ad atti estremi"

Il neo sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha auspicato un confronto costruttivo con l'opposizione. Solo 6 consiglieri su 36 sono fuori dallo schieramento di centrodestra. Tra loro c'è il riconfermato Graziano Bonaccorsi, battagliero esponente del Movimento 5 Stelle, che analizza la sconfitta dei progressisti e mette in ordine i temi da portare in consiglio comunale. Dicendosi metaforicamente (si spera) pronto anche ad atti estremi in caso di dialogo sordo