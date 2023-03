La Democrazia Cristiana appoggia Lanfranco Zappalà: "E' il profilo più autorevole"

La Democrazia Cristiana annuncia l'appoggio a Sindaco di Catania di Lanfranco Zappalà. È quanto si legge in una nota diramata da fonti nazionali e locali del partito. "Ci interessa il futuro di questa città, abbandonata da tempo, e non i colori politici di chi ha scelto di unirsi con altre candidature senza un progetto serio e comune per Catania. Per noi - spiega Andrea Saraniti, vice segretario regionale della Democrazia Cristiana - Lanfranco Zappalà rappresenta il profilo più autorevole, la sintesi migliore per parlare a tutta la città. La candidatura di Zappalà è una voce d’eco di ritorno all’Unione dei democratici. Non tanto per impedire agli altri di vincere, ma perché è ormai una certezza che la stragrande maggioranza degli italiani voglia votare un partito di centro, moderato e riformista. Zappalà giorni addietro ha lanciato un appello a tutte le forze moderate, nel creare un’area politica 'adulta'. A questo appello abbiamo risposto senza se e senza ma, con la nostra netta disponibilità, con la nostra garanzia di etica ed onestà, con le nostre donne, con i nostri uomini, con i nostri valori e con tutto il nostro entusiasmo. La sua candidatura è per noi innovativa, nei metodi e nei contenuti, accompagnata da empatia, carisma e soprattutto dalla conoscenza della macchina amministrativa. La sua figura cade a pennello con l'identikit che cercavamo. Per questo credo che possa rappresentare una svolta quanto mai necessaria anche per l’intera area moderata che manca da molto tempo". Da parte del dipartimento elettorale nazionale, nella persona di Endo Giarin, arriva il plauso per questa scelta.