Elezioni, depositate in Municipio le prime candidature: resta fuori Fabrizio Corona

Sono state depositate nel Municipio di Catania le prime candidature a sindaco del capoluogo etneo, dove si voterà il 28 e il 29 maggio prossimi. Sono quelle di due avvocati: Giuseppe Giuffrida, appoggiato anche dall'associazione "Catania risorge" e dall'ex pm Antonio Ingroia, e Giuseppe Lipera, in passato penalista, tra gli altri, di Antonino Speziale e Bruno Contrada. Il primo a depositare, il 30 aprile, la sua candidatura e la lista civica che lo sostiene è stato Giuffrida, che ha presentato anche la sua lista civica "Giuseppe Giuffrida sindaco", con 26 candidati.

Oggi è stato il turno di Giuseppe Lipera che ha depositato anche la lista che lo sostiene, "Movimento popolare catanese", con 36 candidati al consiglio comunale. Tra loro non c'è, per un problema tecnico legale, il preannunciato Fabrizio Corona. "Nei prossimi giorni - ha annunciato Lipera - indicherò data e ora per incontrare pubblicamente la stampa per presentare i candidati, informare circa i nomi degli assessori e illustrare il programma di governo che oggi è stato ufficialmente depositato al segretario generale del Comune di Catania". Le candidature possono depositare entro mezzogiorno di domani.