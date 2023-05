Donzelli a Catania: "Trantino è il miglior sindaco possibile per la città"

“Fratelli d’Italia mira ad un grande risultato a Catania e abbiamo scelto Enrico Trantino non perché è del nostro partito, ma perché è il miglior sindaco possibile per la città, per le sue capacità dimostrate non solo quando era amministratore, ma anche nella sua vita personale. Non si candida a sindaco perché ha bisogno, semmai Catania ha bisogno di una figura autorevole come quella di Enrico Trantino”. Sono state queste le parole dell’onorevole Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dipartimento organizzazione di FdI, che ha incontrato il candidato sindaco per Catania, Enrico Trantino.

“Finalmente abbiamo un governo nazionale con stabilità – ha continuato Donzelli – che in 5 anni può dare la serenità anche per chi vuole investire nel mezzogiorno che c’è una continuità politica. La Sicilia, in particolare per la sua posizione geografica possono diventare il fulcro delle nuove sfide mondiali che stanno avvenendo, può diventare uno snodo centrale per l’energia, per le risorse, per le materie prime, può esserci un futuro di grande ricchezza”.

Da Catania viene lanciato un messaggio forte anche da Fabio Rampelli, vice presidente della camera dei Deputati insieme al sottosegretario del Ministero degli Interni, Wanda Ferro. “Al Governo nazionale e regionale c’è il centrodestra. Catania ha bisogno di mettersi in sinergia con questa fase di modernizzazione dell’Italia segnata dalla presidenza del consiglio di Giorgia Meloni, ed io penso che ci possa essere un futuro interessante per superare le criticità presenti in questo territorio, con un’attenzione particolare allo sviluppo e alla sicurezza. Il candidato sindaco Enrico Trantino, che Fratelli d’Italia insieme a tanti altri partiti della coalizione sostiene, è una garanzia. Si tratta di un grande professionista, un uomo importante per Catania, una persona che ispira fiducia a prescindere dalla sua collocazione politica e dalla sua sensibilità culturale, e questa è un’altra buona notizia perché il buon governo prescinde dallo spirito di appartenenza”. In mattinata il candidato sindaco del centrodestra ha anche incontrato il senatore Maurizio Gasparri in Sicilia per una visita istituzionale.

“Il sostegno da Roma è totale ma anche emozionante – ha dichiarato Trantino - sono già stati qui 5 ministri oggi c’è l’onorevole Giovanni Donzelli, il senatore Maurizio Gasparri, il vice presidente della camera dei Deputati, Fabio Rampelli e il sottosegretario del Ministero degli Interni, Wanda Ferro, la chiusura della campagna elettorale, il prossimo 26 maggio, sarà con la nostra presidente del consiglio Meloni e i suoi vice Presidenti, i Ministri Antonio Tajani e Matteo Salvini. Catania è energia, polo d’attrazione turistico e imprenditoriale. Lavoreremo per renderla una città più sicura, vivibile, moderna e digitale, attenta all’ambiente, alla scuola e alla mobilità sostenibile; rafforzeremo la struttura di progettazione, monitoraggio e rendicontazione, per gestire le risorse nei tempi prestabiliti. Con una grande senso di responsabilità la ridefinizione della pianta organica per cercare di riuscire a colmare talune lacune e disegneremo la “nuova Catania” attraverso l’uso dei fondi nazionali e comunitari, programmando la spesa in funzione degli obiettivi”.

Il candidato sindaco Trantino è intervenuto, sempre stamani, alla presentazione del libro “I Falchi nella Catania fuorilegge”, scritto da Pino Vono, uno di quegli agenti in borghese, i Falchi della squadra antiscippo della Polizia di Stato. E proprio il tema della sicurezza è centrale nel programma del candidato del centrodestra, che mira ad ampliare la rete degli apparati di videosorveglianza, rendendo funzionale il collegamento alla centrale operativa, per supportare l’attività di controllo e prevenzione, sollecitando il Governo ad integrare le poche forze disponibili con un nuovo innesto di tutori dell’ordine e di Polizia locale chiedendo per la prima fase un affiancamento dei militari sulla base di quanto accaduto con l’operazione “Vespri siciliani” nel 1994.