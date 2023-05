Amministrative 2023, tutti gli eletti in Consiglio Comunale

Trenta consiglieri su trentasei conquistati dal centrodestra. Il Consiglio Comunale sarà una vera e propria roccaforte per il neo sindaco Enrico Trantino. Fratelli d'Italia diventa la prima forza politica a Catania con 18.532 preferenze, pari al 15,10% e conquista sette seggi. A seguire Forza Italia 15.292 voti (12.46%), Prima l’Italia 13.549 (11.04%) con cinque seggi ciascuno. Grande Catania 12.912 (10.52%), Enrico Trantino sindaco per Catania 10.670 (8.69%) con quattro a testa, Noi moderati democrazia cristiana 8.012 (6.53%) con tre e infine Noi con la Sicilia popolari e autonomisti 7.757 (6.32%) che porta a casa due seggi.

Al meloniano Daniele Bottino il titolo di "Mister preferenze" che con oltre duemila voti è il consigliere più votato. Entrano in Consiglio anche l'ex assessore all'Ecologia, Andrea Barresi e l'ex presidente del IV Municipio Erio Buceti, entrambi in quota Fratelli d'Italia. Conferme per Giovanni Petralia (FI), Peppe Gelsomino (Prima l'Italia) e Seby Anastasi (Grande Catania). Prima elezione, invece, per le nuove leve del centrodestra Giovanni Magni (FdI) e Piermaria Capuana (FI).

Debacle anche in Consiglio per il fronte progressista che complessivamente conquista solo sei seggi: uno destinato a Maurizio Caserta, arrivato secondo nella corsa alla poltrona più prestigiosa di Palazzo degli Elefanti, tre al Partito Democratico (8.55%) e due al Movimento 5 Stelle (5,70%). Niente da fare per le liste di Enzo Bianco e Cateno De Luca, che non superano la soglia di sbarramento del 5% e non conquistano nemmeno un seggio. Fuori anche Lanfranco Zappalà.

Tutti i consiglieri eletti

Fratelli d'Italia:

Daniele Bottino (2367 voti);

Andrea Barresi (2043 voti);

Giovanni Magni (1841 voti);

Erio Buceti (1790 voti);

Erika Bonaccorsi (1772 voti);

Paola Parisi (1745 voti);

Viviana Lombardo (1527 voti);

Forza Italia:

Giovanni Petralia (1847 voti);

Riccardo Pellegrino (1665 voti);

Carmela Monteleone (1535 voti);

Melania Miraglia (1424 voti);

Piermaria Capuana (1356 voti).

Prima l'Italia:

Peppe Gelsomino (1513 voti);

Pippo Musumeci (1453 voti);

Maurizio Zarbo (1387 voti);

Valentina Saglimbene (1358 voti);

Andrea Cardello (1156 voti).

Grande Catania:

Sebastiano Anastasi (1624 voti);

Alessandro Campisi (1560 voti);

Orazio Grasso (1486 voti);

Serena Spoto (1377 voti).

Enrico Trantino per Catania:

Giovanni Curia (1407 voti);

Fabio Domenico Currò (1167 voti);

Alessia Trovato (1064 voti);

Anthony Manara (1034 voti).

Popolari e Autonomisti:

Angelo Scuderi (1650 voti);

Daniela Rotella (1591 voti).

Nuova Democrazia Cristiana:

Salvatore Giuffrida (1547 voti);

Maurizio Mirenda (1485 voti);

Simona Latino (1114 voti).

Partito Democratico:

Damien Bonaccorsi (1140 voti);

Anna Vullo (1086 voti);

Gerry Barbagallo (815 voti).

Movimento 5 Stelle: