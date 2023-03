Elezioni Catania, Cateno De Luca lancia Savoca: "Un sindaco anti dinosauri della politica"

In attesa dei giovani che verranno, Cateno Luca gioca d'anticipo su tutti e lancia il trentunenne avvocato Gabriele Savoca come candidato sindaco di Catania. Con buona pace di chi per fare i nomi ufficiali è costretto a estenuanti trattative, costellate di fughe in avanti, dietro front, ritiri e incidenti di percorso, il leader di "Sud chiama Nord" ha presentato stamani il suo sindaco alla città. Insieme al giovane Savoca, dietro ai tavolini di un noto bar del centro, a due passi dall'ingresso laterale del Municipio, oltre a Cateno De Luca, ci sono il sindaco di Santa Teresa Riva, Danilo Lo Giudice, il deputato all'Ars e coordinatore regionale di "Sud Chiama Nord" Ismaele La Vardera e poi, poco distanti, Ludovico Balsamo e Davide Vasta, Onorevoli siciliani eletti con il movimento fondato da De Luca, alle ultime elezioni regionali.

Il leit motiv dell'incontro con la stampa e la città è lo scontro vecchio contro nuovo, "mammut della politica" contro "giovani preparati". A definire, "vecchi mammut" gli esponenti degli altri schieramenti affaccendati a trovare una quadra è Ismaele La Vardera ". L'espressione dell'ex iena televisiva piace anche a De Luca che, durante il suo intervento trasforma gli avversari da mammut in "dinosauri della politica". "Queste sono persone che hanno stuprato la città. Tutti lo hanno fatto, da tutto l'arco costituzionale e vogliono continuare a farlo", aggiunge De Luca. "Ci hanno cercato in tanti ma noi a quei tavoli non ci sediamo. Per cosa dovremmo farlo? Per gli assessorati, per le partecipate? Andiamo avanti con i giovani e con rinnovamento che è nei fatti", continua l'ex sindaco di Messina. "Mi sono dimesso da sindaco di Messina in tempo per fare andare al voto subito la mia città. Come mai qualcun altro non lo ha fatto, regalando a questa città un altro anno di commissariamento?". La domanda scomoda è per l'ex sindaco Salvo Pogliese che, giusto qualche minuto prima dell'inizio della conferenza stampa era di passaggio in piazza Università. "Questa sarà un partita difficile ma non impossibile, anche a Messina i sondaggi mi davano quarto e poi ho vinto", chiude, a margine, Cateno De Luca.

Gabriele Savoca candidato sindaco, benedetto dal suo leader con il regalo di una penna Bic multicolore e, a detta di De Luca porta fortuna, racconta la sua ricetta per la città e mostra un piglio affatto timido e in linea con la verve oratoria di De Luca. Le liste che accompagneranno l'avventura elettorale di Gabriele Savoca sono "Sud chiama Nord" e "Savoca Sindaco di Catania". "Bisogna studiare per cambiare questa città. E noi abbiamo studiato, abbiamo visto che il modello Messina e il modello Cateno De Luca è senz'altro un modello da seguire e lo dicono i risultati. Catania come qualsiasi altro comune, ha bisogno di un sindaco che sia tra la gente che torni tra la gente delle strade a vedere i problemi della città", afferma Savoca. "La città di Catania merita una classe politica capace di non perdere le occasioni e presentare progetti. Questo Palazzo purtroppo non funziona. I cittadini di Catania non possono assolutamente pagare per l'incapacità dei propri amministratori. Ripartiamo dalle cose semplici, fondamentale sarà riportare la legalità in questa città perché il problema del degrado sociale parte sicuramente dell'illegalità. Ci impegneremo in un programma e scriveremo, un'idea di Catania e lo faremo insieme. Credo che ci sono molti di noi che non vogliono rassegnarsi a sopravvivere in questa città. Adesso è arrivato il momento di cominciare a vivere", conclude.