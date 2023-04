Elezioni, è Enrico Trantino il candidato scelto da Fratelli d'Italia

E' l'avvocato Enrico Trantino il nome, tanto atteso, indicato da Fratelli D'Italia per la candidatura a sindaco di Catania. L'ex assessore della Giunta Pogliese verrà proposto oggi dai meloniani al tavolo della coalizione di centrodestra. La palla adesso passa dunque agli alleati, in modo particolare alla Lega, che ha già lanciato Valeria Sudano.

"Non posso confermare la mia candidatura - afferma Trantino a Cataniatoday - ma mi è stato proposto in queste ore di accettare e mi rimetterò al volere del mio partito. Attendo ancora l'ufficialità".

Cantarella (Lega) " Nostro candidato è Valeria Sudano"

"Enrico Trantino è una figura autorevole, massimo rispetto per la scelta di Fratelli D'Italia ma è il loro nome. La candidata della Lega è e resta Valeria Sudano". Cosi il segretario provinciale etneo della Lega Prima l'Italia, Fabio Cantarella commentando la proposta di Fratelli D'Italia di Enrico Trantino come candidato sindaco per il Comune di Catania.