Elezioni comunali, Barbagallo: "Enzo Bianco fuori dal Pd? Chiedetelo a lui"

"Enzo Bianco fuori dal Pd? Chiedetelo a lui. Noi non lo abbiamo visto partecipare né negli organismi in questi mesi e neanche alla vita politica del partito. Lui ha scritto una stagione importante per Catania. La scrisse quando io ero piccolino. La stagione della primavera catanese fu straordinaria. Oramai ho un ricordo sbiadito, ma certamente Bianco può dare i suo contributo. Se lo vorrà dare, saremmo ben lieti che lo desse nelle liste del Pd a sostengo di Caserta". Lo ha detto a Catania il segretario regionale siciliano del Pd e parlamentare nazionale Anthony Barbagallo parlando con i giornalisti in merito alla candidatura annunciata da Enzo Bianco, a margine della presentazione della candidatura per il fronte progressista a Sindaco di Catania di Maurizio Caserta.