Elezioni, Lipera schiera Fabrizio Corona: "Con me sindaco, sarà assessore ai servizi sociali"

Nel comitato elettorale del Movimento Popolare Catanese è andata in scena la presentazione di Fabrizio Corona come candidato al Consiglio Comunale al fianco del candidato sindaco Giuseppe Lipera. "Da questa collaborazione può nascere qualcosa di importante per la città, darò voce e giustizia a chi ha bisogno", ha detto l'imprenditore nato e cresciuto a Catania

L'ultimo colpo (finora) a questa "insolita" e quasi snervante tornata elettorale lo ha messo a segno Giuseppe Lipera che, per la sua lista civica, ha scommesso sul nome di uno dei personaggi più controversi e chiacchierati dell'ultimo decennio: Fabrizio Corona. Alle soglie dei cinquant'anni l'ex re dei paparazzi, nato e cresciuto a Catania, ha deciso di raccogliere l’invito del candidato sindaco del "Movimento popolare catanese".

"Avevo intenzione di fare qualcosa nella politica più avanti, ma è nata questa possibilità e le opportunità vanno colte. Da questa collaborazione può nascere qualcosa di importante per la città. Non so qui per giocare o fare promozione. Darò voce e giustizia a chi ha bisogno", ha detto Corona durante la conferenza stampa svoltasi questo pomeriggio nel comitato elettorale della lista civica, in via Gabriele D'Annunzio.

"Conosco Fabrizio da tantissimi anni e sulla sua elezione a consigliere comunale non ci sono dubbi. Sarà quello che prenderà più voti a Catania - ha poi aggiunto Lipera, il quale ha annunciato e promesso un ruolo da assessore per Corona in caso di vittoria - Prometto che se sarò eletto sindaco, farà l'assessore ai servizi sociali. Perchè lui ha combattuto nella sua vita, ha subito ingiustizie e sa come rapportarsi con le persone che hanno sofferto come lui".