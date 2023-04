Donzelli (FdI) a Catania: "Ancora qualche giorno per il candidato Sindaco"

"Abbiamo ancora qualche giorno di tempo per il candidato sindaco. Il centrodestra sarà unito, saremo compatti e porteremo avanti la migliore proposta possibile per la città di Catania. Ci sono le fasi delle trattative in cui ognuno espone sul tavolo le proprie proposte, tutte di altissimo livello e tutte validissime. Alla fine, ribadisco, troveremo la scelta migliore per questa città". Lo afferma a Catania il responsabile organizzativo nazionale di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.