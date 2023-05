Gravina, apertura della campagna elettorale di Massimiliano Giammusso sindaco

Davanti ad una grande cornice di pubblico, al Nero Montana di Gravina di Catania, si è aperta la campagna elettorale di Massimiliano Giammusso. L’attuale sindaco di Gravina tenta il bis con 121 candidati a suo sostegno, suddivisi in otto liste. E’ stata una giornata di festa baciata dal sole primaverile, condizioni meteo ideali che hanno permesso a tante famiglie di partecipare all’evento. Tradito da un pizzico di emozione il sindaco Massimiliano Giammusso ha raccontato, attraverso una sintesi, le tante cose fatte a Gravina negli ultimi cinque anni: "Tengo in maniera particolare a Gravina, luogo dove ho i miei affetti e dove sono cresciuto. Ho sempre immaginato un paese diverso con più piazze, più verde e meno cemento. Proprio in questa direzione si è mossa la l’amministrazione comunale da me guidata negli ultimi cinque anni. – ha detto il sindaco Massimiliano Giammusso – A fine mandato posso affermare che Gravina è un comune virtuoso, non per niente possiamo fregiarci di aver ricevuto un premio dalla regione per essere riusciti ad approvare sempre il bilancio di previsione in anticipo rispetto ai tempi previsti. Nonostante la pandemia Covid ci abbia bloccati per una buona parte della nostra legislatura siamo riusciti a realizzare delle importanti opere pubbliche che hanno cambiato in meglio il volto della nostra città. – prosegue Massimiliano Giammusso – Come non parlare ad esempio della piazza Sant’Antonio di Padova con un grande posteggio, un’ampia zona a verde e un bosco urbano che presto sarà fruibile dai gravinesi? Per non parlare degli interventi fatti per i nostri parchi e giardini. Parliamo, ad esempio, del Parco Borsellino che è oggetto di un restyling con la realizzazione di nuovi parchi giochi e migliorie varie al suo interno. Tra le tante cose fatte a Gravina non possiamo certo trascurare la progettazione del nuovo cimitero i cui lavori inizieranno presto e l’isola ecologica che a breve sarà a disposizione dei Gravinesi. La nostra amministrazione – conclude Massimiliano Giammusso – ha badato più ai fatti che alle parole". Ad incoraggiare Massimiliano Giammusso in questa nuova sfida diversi esponenti politici nazionali e regionali in rappresentanza delle diverse anime della coalizione che lo sostiene: il Ministro della protezione civile Nello Musumeci; il Senatore Salvo Pogliese, i Deputati nazionali Eliana Longi, Anastasio Carrà e Francesco Ciancitto; il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno; il Vice Presidente della Regione Siciliana Luca Sammartino; l’Assessore regionale Marco Falcone; l’Onorevole Danilo Lo Giudice, Coordinatore regionale Sud Chiama Nord e l’Onorevole Basilio Catanoso, Vice Coordinatore regionale di Fratelli D’Italia.