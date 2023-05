Maurizio Caserta incontra i candidati del IV Municipio

Si è tenuto ieri presso la sede del Movimento 5 Stelle di Trappeto, in via Galermo 212, l’incontro tra il candidato Sindaco della coalizione progressista, Maurizio Caserta, il consigliere uscente Giuseppe Ragusa (ora candidato al consiglio comunale ) e gli altri candidati del IV municipio appartenenti alle liste del M5S, PD e Bianco per Catania. Presenti anche alcuni semplici cittadini, interessati al dibattito pubblico su temi di comune interesse. "E' stato un incontro ricco di confronti, dibattiti e soprattutto di prospettive per il futuro, - afferma Ragusa- vorremmo rinnovare il nostro impegno per la città di Catania. Che, da cinque anni a questa parte, è stata amministrata in maniera inadeguata. Ha bisogno di una presenza costante, ed i cittadini chiedono che vengano rispettate le promesse fatte durante la campagna elettorale.E' proprio quello che vogliamo fare".