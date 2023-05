Elezioni, Enrico Trantino tra obiettivi e programmi: "Sicurezza e decoro urbano tra le priorità"

Il momento difficile di Fratelli d'Italia, "colpito" nelle ultime settimane dalla condanna in appello dell'ex sindaco Salvo Pogliese per le famose spese pazze all'Ars e dallo scandalo sulla sanità, che vede coinvolti anche Pippo Arcidiacono e Ruggero Razza, non sembra scalfire le sicurezze di Enrico Trantino che, in vista delle Amministrative, ha le idee chiare per vincere la sfida elettorale e riportare il buon umore nel partito: per governare e risollevare Catania dal buio pesto che la avvolge ormai inesorabilmente è necessaria la collaborazione dei cittadini perchè, come spiega, "una città non è fatta dal sindaco, ma è fatta dai cittadini". Il candidato sindaco della coalizione del centrodestra fissa poi obiettivi e programmi: sicurezza e decoro urbano tra le priorità insieme al Piano regolare e al rilancio della zona industriale, rivendicando anche il lavoro fatto dall'Amministrazione Pogliese. "Tanti i progetti che meritano una continuazione", commenta.

I primi sondaggi la danno per vincente. Perché i catanesi dovrebbero scegliere ancora una volta il centrodestra?

"Per i temi che stiamo affrontando in questa campagna elettorale forse siamo gli unici che stiamo mostrando una reale conoscenza dei problemi e della città e stiamo proponendo una soluzione per poterla riavviare. In questo senso devo pensare che non è solo la forza politica che è già un valore intrinseco dei partiti della coalizione che mi sostengono, ma c'è anche una proposta politica che evidentemente piace ed è gradita alla città".

Mobilità, Piano regolatore, lavoro, sicurezza. Cosa può essere fatto in 5 anni per cambiare la qualità di vita dei catanesi?

"Può essere fatto tanto e dirlo in pochissimi minuti sarebbe certamente riduttivo. Sono tutti quanti temi che costituiscono le nostre priorità. In materia di sicurezza e decoro urbano è naturale che un sindaco non potrà vincere alcuna sfida se non c'è la città che è d'accordo con lui. E, quindi, deve esserci una convergenza dal basso relativamente ad un nuovo senso civico che deve maturare secondo una prospettiva di comunità che probabilmente è quella che è più mancata a Catania. In tema di imprenditoria e di zona industriale questo deve essere uno dei focus messi al centro dell'azione politica perchè una soluzione delle varie problematiche che riguardano la zona industriale permetterebbe di attrarre ulteriori investimenti come tanti già ne abbiamo attratti e come tanti ne possiamo ancora ospitare nel momento in cui abbiamo più richieste di imprenditori che vogliono venire ad investire a Catania. Noi dobbiamo fare la nostra parte dotando la zona industriale di tutte quelle infrastrutture che fino ad adesso sono abbastanza carenti per risolvere definitivamente i problemi. Ma ho già qualche idea perchè stiamo cercando di mettere a sistema l'esigenze che ci sono nell'intera area per poi eventualmente chiedere un intervento straordinario del governo".

Lei è stato assessore, seppur brevemente, nella precedente Amministrazione. Quali errori ha commesso, secondo lei, la Giunta Pogliese e quali progetti meritano una continuazione?

"Sicuramente ci sono tantissimi, se non tutti, i progetti che meritano una continuazione. Per quel che riguarda i comparti che mi erano stati affidati, Urbanistica e Lavori pubblici, abbiamo avviato il confronto a seguito dell'entrata in vigore della legge del 2020 della Regione Siciliana. Abbiamo cominciato gli incontri con gli ordini professionali per stilare le nuove linee guida che costituiscono le direttive generali che devono essere portate in Consiglio Comunale. Ci siamo portati avanti con una certa sollecitudine rispetto ai tempi che avevamo considerando anche le restrizioni Covid. Voglio puntualizzare che ci sarà una continuità politica con gli aspetti programmatici. La discontinuità ci sarà nel momento in cui dobbiamo immaginare una diversa visione della città e soprattutto un coinvolgimento dei catanesi che forse fino adesso è mancato nella misura in cui invece esso è necessario se si vogliono realizzare gli obiettivi. Una città non è fatta dal sindaco, ma è fatta dai cittadini".

Un suo commento sulle ultime settimane difficili affrontate da Fratelli d’Italia: dalla condanna di Pogliese all’inchiesta sulla Sanità che vede coinvolti due esponenti del partito: Arcidiacono e Razza.

"Io non vorrei entrare nel merito di vicende che non conosco. Conosco solo la questione che riguarda il collega e amico Ruggero Razza ed è veramente singolare perchè si sarebbe speso per una raccomandazione facendo cucire un bando, così ho letto, che prevedeva come unica condizione per partecipare il possesso della laurea triennale, sicchè era ipoteticamente sensibile a quel raccomandato e a una platea di altri 30 mila potenziali concorrenti. Quindi non c'è una turbativa. Sul resto è chiaro che bisogna essere estremamente vigili, fermo restando che io per mia natura non mi pronuncio mai finchè le sentenze non sono definitive ma bisogna alzare l'asticella per evitare che alcune condotte possono essere considerate borderline e quindi eventualmente ritenute integrative di ipotesi reato con quel che ne conseguono sulla nascita di procedimenti che provocano delle fibrillazioni, facendo pensare che vi sia una questione etica. Poi finisce, come spesso accade, in un nulla di fatto. Quindi una misura di equilibrio bisogna trovarla, certamente però ciascun soggetto politico deve essere quanto più integro possibile, per evitare che possano esserci dei fraintendimenti".