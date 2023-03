Elezioni comunali a Mineo, Italia Viva sostiene il candidato sindaco Paolo Ragusa

Pieno sostegno di Italia Viva ad un progetto di civismo, unità ed inclusione, che viene rappresentato dalla candidatura a Sindaco nella città di Mineo di Paolo Ragusa. Ad affermarlo sono i coordinatori provinciali del partito, Salvo Nicosia e Giusy Infantino, quest'ultima menenina di origine, che ribadiscono la grande responsabilità, passione, voglia di costruire e di progettare del Ragusa.

"Paolo Ragusa è persona conosciuta - spiega Nicosia - nel panorama nazionale, per la sua sensibilità sociale e capacità imprenditoriale - requisiti che consideriamo fondamentali per amministrare al meglio una città. Insieme ai nostri candidati, sono sicuro che Ragusa porterà la sua esperienza politica e umana per rendere più attrattiva la città sotto il profilo turistico, culturale, sociale, ambientale ed economico. Giusy Infantino, attualmente capogruppo di minoranza consiliare nel comune di Mineo, afferma che Mineo negli ultimi 5 anni è stata una città immobile, assente in tutti i tavoli di lavoro e incapace di porre in essere una progettualità necessaria per ottenere dei finanziamenti. non possiamo permetterci - spiega - altri 5 anni di immobilismo - e sono certa che Paolo Ragusa riuscirà nell'intento".

"Paolo Ragusa è un amico - aggiunge Davide Faraone - è un gran lavoratore e si occupa di chi ha più bisogno. La candidatura a sindaco del suo comune è una bella notizia, noi saremo al suo fianco".