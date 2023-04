Mancuso (Mpa): "Lega ritirerà la Sudano, no a contropartite"

"Come già previsto, la Lega in Sicilia si accinge a ritirare la candidatura dell’onorevole Sudano a sindaco di Catania. Errare humanum est. Ora si abbia il buon gusto di non pretendere contropartite (vicesindaco,presidenti ecc..) e piuttosto si comprenda una volta per tutte che i colpi di mano e gli atti di furbizia non pagano". Così Fabio Mancuso, rappresentante Mpa al tavolo del centrodestra in Sicilia per le amministrative.