Elezioni comunali, le liste a sostegno del candidato sindaco Enrico Trantino

Sono sette le liste che sostengono il candidato sindaco del centrodestra Enrico Trantino. L'avvocato penalista ed esponente di Fratelli d’Italia è sostenuto anche da Forza Italia, Prima l’Italia, Popolari e Autonomisti e la Democrazia Cristiana. Con lui anche le due liste civiche Grande Catania ed Enrico Trantino Sindaco per Catania vicina al partito di Giorgia Meloni.

Gli assessori designati sono: Sergio Parisi ex assessore della giunta Pogliese; Alessandro Porto ex assessore etneo e capo di gabinetto vicario per l’assessorato regionale all’Energia e all’Ambiente; Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia; Andrea Guzzardi della Lega; Angelo Chisari della Dc di Totò Cuffaro.

LISTA TRANTINO SINDACO

ALBO IVAN detto "IVAN", detto "ALDO", detto "BALBO"

BACIULLI GRAZIELLA

BASILE RENATO

BELLAVIA ANGELO

BIANCHEMANI ARTURO

BRUNO ANDREA

CANCELLARA ROMANE detto "ORLANDO"

CONTI BARBARA ALESSANDRA

CULOSI SAVERIA

CURIA GIOVANNI

CURRO' DOMENICO FABIO detto "FABIO" detto "CURRO" detto "CURO"

CUNSOLO MANUELA GIOVANNA

CUSCANI GIUSEPPE detto "PIPPO"

DECEMBRINO NUNZIA detta "NINNI"

DI BENEDETTO ANTONELLA detta "ANTO"

FALCO VINCENZO detto "ENZO"

GRASSO CRISTINA

GRIMALDI MANLIO

INDELICATO ROSARIO detto "SARO"

LOMBARDO ALICE

LOMBARDO RENATO MICHELE

MANARA ANTONINO detto "ANTHONY"

MASCALI SALVATORE detto "TOTI MASCALI"

MICALE GIOVANNA MARIA

NAVARRIA MARCO MARIA

NICOTRA SALVATORE GIUSEPPE detto "GIUSEPPE"

PAGANO MARIA

PISTORIO ALBERTO

RACITI FRANCESCA

RAPISARDA SAMUELE

RASPANTI SANTO

ROVITO DESIREE TIZIANA detta "DESY"

TORRISI CARMELO MAURIZIO

TRICHINI SALVATORE FRANCESCO detto "SALVO"

TROVATO ALESSIA

VIGLIANISI CONCETTO

Giorgia Meloni-Fratelli d’Italia

Bosco Santi

Bottino Daniele

Parisi Paola

Russo Gaetano Santo detto Santo, Nunzio

Zammataro Manfredi

Barresi Andrea

Lombardo Viviana detta Viviana, Liliana, Nuccio

Amormino Giovanni

Anastasi Salvatore detto Salvo, D’urso

Bonaccorsi Erika

Buceti Letterio Luca detto Erio

Bucisca Giuseppe detto Buscica

Cantone Giovanni Emanuele

Cuturi Elisa detta Cutuli, Lisa Cuturi

Da Campo Salvatore

Di Bartolo Caterina

Drago Alessandra Santa Rita

Grassia Antonietta

Greco Rosanna

Laviano Rachele Rosa

Leanza Maria

Magni Giovanni detto Manni, Manno, Magno

Marletta Giovanni

Palma Teresa Francesca

Patanè Angelo detto Di Fede

Pecora Giovanna Agata detta Genni, Genny, Jenny

Pizzino Monica

Porto Agata Carmela

Pulvirenti Loredana

Rannisi Anna Maria Santa detta Rizzo

Scaletta Alessandro Salvatore detto Turi Junior

Scalia Agata Maria

Sciacca Valentina Maria Carmela

Scuderi Maria Letizia detta “Letizia

Sirna Giuseppe

Zingherino Emilia detta Vincenti

Forza Italia-Berlusconi

Petralia Giovanni Gabriele – 20/03/1989

Tomasello Mario detto Poiatti – 16/04/1967

Arena Orsola detta Liliana – 29/04/1953

Barbagallo Morena – 17/01/2001

Barbaro Mario – 28/03/1984

Buglio Erika – 12/11/2002

Capuana Piero Maria Carlo detto Piermaria, Pier – 02/01/2003

Catalano Francesco detto Franco – 24/10/1972

Catania Rosaria detta Rosi – 12/06/1966

Cinaldi Roberto – 20/04/1973

Cooshna Jyoshna – 27/07/1999

Di Caro Gaetana detta Tata – 13/05/1962

Ferrara Paolo Lorenzo – 10/08/1991

Filippino Fabio Giovanni Domenico detto Fabio Filippini – 01/04/1978

Fioriglio Pamela Giuseppina – 13/07/1981

Grasso Orazio Salvatore – 08/04/1982

Iacona Alessio Antonio – 01/12/1997

Iraci Sareri Laura detta Laura Iraci, Iraci – 19/07/1982

Lauria Fabio Pierpaolo – 21/05/1980

Longhitano Alessandra – 30/01/1981

Marletta Manuela – 21/04/1985

Miraglia Melania Luana – 18/05/1985

Monteleone Carmela detta Milena – 28/10/1980

Nicotra Antonino detto Nino – 03/08/1959

Pappalardo Franca detta Francesca – 25/06/1980

Pellegrino Riccardo Angelo detto Riccardo – 23/04/1984

Platania Simona – 03/02/1980

Polmolea Anca Maria detta Anna – 29/02/1968

Rapisarda Rodolfo – 24/02/1968

Reale Carla – 28/11/1982

Riscica Giuseppe – 22/07/1966

Serges Lucia – 26/02/1957

Smirni Salvatore – 30/10/1992

Tropea Carmelo detto Ninni – 19/01/1983

Viscuso Beatrice – 13/03/1971

Vittorio Beatrice – 04/05/1998

Prima l’Italia

Amato Loredana – 13/10/1972

Arena Santo – 17/04/1976

Cardello Andrea detto Cardella, Cardillo – 07/08/1979

Condorelli Carmela Anna detta Melinda – 31/07/1980

Costanzo Nunzia detta Nancy – 19/07/1979

Di Mauro Graziella Rosaria detta Graziella – 07/10/1983

Di Mauro Rosa detta Rosa, Rosy, Rosi, Fallica, Dimauro – 20/10/1968

Gelsomino Giuseppe detto Beppe Guglielmino – 19/09/1990

Gennaro Giancarlo – 05/07/1958

Gentile Rachele Miriam detta Bassini – 21/02/1987

Giuffrida Francesca – 20/02/1976

Giusti Agatino detto Agostino, Antonio, Agatuccio – 23/08/1988

Grasso Umberto – 21/12/1957

Gulisano Davide Simone – 24/08/1985

La Porta Bonaventura detto Rino – 09/06/1971

La Rosa Noemi Benedetta detta Noemi – 19/08/2000

Leone Lorenzo – 16/11/1967

Li Causi Vincenzo detto Enzo – 05/03/1951

Marchese Angelo – 16/06/1974

Modaudo Maria detta Modauto, Motauto, Madaudo – 01/10/1978

Murabito Andrea detto Morabito, Guarnaccia – 26/02/1996

Passalacqua Maria Roberta detta Passalaqua Roberta – 26/02/1965

Pettinato Sara – 23/07/1964

Pittera Maria Concetta detta Ketty Catalano – 29/12/1972

Saglimbene Valentina – 25/02/1992

Scannella Giovanni Antonio – 11/09/1984

Sofia Nicolò detto Nico – 20/10/1979

Spampinato Angelo – 11/10/1972

Strano Diego Giuseppe detto Strano – 03/08/1966

Strano Rosario detto Saro Rosario – 27/02/1966

Travagliante Luisa Angela – 02/10/1978

Urzì Domenico – 20/08/1974

Valguarnera Federica detta Federica, Vinciguerra, Guarnera, Guarrera, Fede – 20/04/1988

Zarbo Maurizio – 09/03/1983

Noi con la Sicilia-Popolari e autonomisti

Aiello Paolo – 03/05/1974

Alberghina Giuseppina detto Pina – 13/05/1975

Buffo Salvatore detto Salvo – 03/01/1999

Bussolari Dario – 17/06/1991

Carnazzo Giuseppe – 27/04/1959

Castorina Giuseppe Emanuele – 08/02/1971

Cazzetta Maria Giovanna – 28/10/1980

Di Bartolo Gianfranco – 16/10/1970

Di Buono Umberto – 30/04/1986

Fisicaro Salvatore Antonio Angelo – 11/10/1985

Foti Tiziana – 28/03/1966

Galeano Giuseppe Antonino – 04/12/1986

Gattuso Mattia – 24/11/1965

Giardina Silvia – 16/05/1998

Grasso Dario – 27/03/1984

Grimaldi Vanessa Pia Laila – 06/11/1972

Guarnaccia Angela – 31/01/1961

Ingaglio Dante – 13/06/1966

Lotà Giovanni Maria – 07/11/1975

Mammana Manuela – 14/10/1980

Maugeri Stefano Vincenzo Agatino – 05/02/1981

Messina Alessandro – 25/02/1974

Nalbone Alessio Antonio – 31/12/1978

Parisi Alfio detto Uccio – 05/08/1958

Pezzino Emanuele Piero – 22/01/1977

Piazza Vincenzo Gaetano – 12/02/1990

Ragonese Francesco – 18/12/1959

Ramondetta Giovanna – 10/04/1972

Rapisarda Francesco – 10/08/1970

Rossi Salvatore detto Salvo – 09/11/1952

Rotella Maria Grazia detta Daniela – 06/09/1979

Sapia Giuseppa Anna detta Pina detta Pinuccia – 23/07/1963

Scuderi Angelo Rosario – 22/08/1983

Strano Maria Giacoma – 24/09/1964

Tringale Salvatore – 01/02/1970

Vaccino Loredana Katia – 22/09/1970

Grande Catania

Anastasi Sebastiano Giovanni detto Seby – 24/04/1973

Blasamo Giuseppe detto Pino – 30/04/1953

Belfiore Salvatore detto Salvo – 11/04/1974

Belvedere Alessandro – 28/07/1974

Brucchieri Bruno detto Bruno Brucceri, Bucceri – 05/04/1982

Buscica Martina Concetta detta Buscica, Busisca – 08/12/1993

Buda Maria Concetta detta Ketty – 14/05/1969

Campisi Alessandro detto Ale, Cambisi, Gampisi – 14/05/1984

Capuano Giuseppe Damiano detto Salvo, Capuana – 07/07/1985

Chiarenza Gabriella – 28/11/1974

D’Antonio Santo Sonny detto Dantonio, Sonny – 09/01/1992

Di Fazio Carmela detta Melina – 08/04/1971

Drago Rosalia detta Lia, Lietta – 22/03/1984

Felicioli Maria Grazia detta Maria Grazia, Felicioni – 08/09/1972

Gambadoro Maria Domenica detta Mariolina – 08/09/1978

Giustolisi Francesco – 29/10/1987

Grasso Orazio Mario – 13/07/1985

La Cava Giuseppa detta Giusy, Giusi – 08/04/1962

Lo Cascio Francesco detto Ciccio – 20/11/1978

Magrì Rita – 25/09/1996

Marchese Carmelo Pietro Maurizio – 10/03/1959

Montoro Veronica – 22/12/1986

Nicotra Giuseppe – 07/06/1979

Orlando Ernesto – 19/10/1985

Palazzotto Giuseppe – 19/12/1973

Penna Antonio detto Nino, Pena – 04/07/1964

Principato Angela – 19/01/1984

Russo Giuseppe – 23/11/1993

Schembri Valeria – 12/02/1999

Seminara Antonio – 07/05/1985

Serrano Orazio – 09/06/1962

Spoto Serena Alessia Luisiana – 10/09/1980

Terranova Lucia – 02/06/1967

Toscano Cesare – 16/01/1982

Tosto Maria detta Marinella – 27/06/1980

Vinciguerra Domenico – 08/07/1987

DC – Democrazia Cristiana

Salvatore Giuffrida – 6/08/1968

Maurizio Mirenda -3/01/1967

Gesualdo Ingrassia detto Aldo – 31/08/1955

Salvatore Spadaro detto Salvo, nato a Catania il 03/07/1980

Massimo Tempio – 10/06/1975

Pasquale Aiello detto Lino – 07/01/1979

Giovanni Alì – 23/02/1960

Nunziella Santa Bonanziga detta Nancy Tasco – 25/03/1970

Giovanna Contino – 31/01/1990

Romj Sabrina Arianna Crocitti – 24/03/1965

Rocco Riccardo Ferdinando Di Salvo detto Ferdinando – 30/05/1961

Emanuele Romolo Famoso – 23/07/1966

Rosalia Ferrauto – 19/06/1986

Maurizio Giustiniani – 06/03/1973

Giuseppe Greco – 19/08/1976

Carlotta Indelisano – 07/07/1987

Simona Latino – 04/03/1979

Salvatore Litrico – 05/02/1974

Domenico Giovanni Mangrella – 03/11/1971

Nunzio Mannino – 12/10/1967

Chiara Metoldo – 05/03/1962

Antonio Montanaro – 12/11/1991

Giacomo Giovanni Munzone – 24/06/1968

Diana Silvana Onet – 18/03/1967

Maria Rapisarda detta Mariella – 24/10/1958

Roberto Giuseppe Razza – 26/08/1985

Maria Cristina Ruffino – 10/03/1975

Marina Giovanna Riga – 30/03/1993

Maria Gabriella Risiglione – 16/11/1961

Cinzia Saccomando – 05/09/1971

Francesco Giuseppe Sciuto – 29/01/1965

Giuseppe Filippo Serra – 26/05/1955

Maria Jessica Spampinato – 29/12/1988

Vittoria Rosa Alice Ventimiglia – 21/10/1992

Livia Maria Vicari – 7/06/1987

Rita Vitaliti – 05/03/1964