Elezioni comunali, le liste a sostegno del candidato sindaco Enrico Trantino

Sono sette le liste che sostengono il candidato sindaco del centrodestra Enrico Trantino. L'avvocato penalista ed esponente di Fratelli d’Italia è sostenuto anche da Forza Italia, Prima l’Italia, Popolari e Autonomisti e la Democrazia Cristiana. Con lui anche le due liste civiche Grande Catania ed Enrico Trantino Sindaco per Catania vicina al partito di Giorgia Meloni.

Gli assessori designati sono: Sergio Parisi ex assessore della giunta Pogliese; Alessandro Porto ex assessore etneo e capo di gabinetto vicario per l’assessorato regionale all’Energia e all’Ambiente; Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia; Andrea Guzzardi della Lega; Angelo Chisari della Dc di Totò Cuffaro.