Salvini a Catania per incontrare Trantino e i candidati di Prima l’Italia

“Il Water Front e l’interramento ferroviario tra le priorità del Governo nazionale che sarà a fianco del futuro Sindaco di Catania, Enrico Trantino e della sua comunità, per fare, sbloccare, accelerare, progettare e finanziare”. Sono state le parole del Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, oggi in visita a Catania e che sarà presente sul palco di piazza Università insieme alla Premier Giorgia Meloni e al Vicepresidente Antonio Tajani, venerdì 26 maggio alle ore 18. Stamani ha incontrato il candidato sindaco per Catania, Enrico Trantino, durante un’assemblea con tutti i candidati di Prima l’Italia alla presenza della coordinatrice regionale l’europarlamentare Annalisa Tardino, del coordinatore provinciale, Fabio Cantarella, dell’on. Luca Sammartino, assessore regionale e vice governatore della Sicilia e di Anastasio Carrà, vice segretario regionale Lega Sicilia.

“Oggi da Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti posso e voglio fare tanto per valorizzare questa città – ha aggiunto Salvini - saremo accanto al sindaco per la valutazione oggettiva dei costi e tempi per quel che riguarda il nodo ferroviario di Catania per restituire alla città un pezzo importante del suo territorio e del suo mare, sul quale stiamo lavorando. Nei prossimi anni apriremo cantieri per 28 miliardi di euro in Sicilia, strade, autostrade e ferrovie e non cito in queste cifre il ponte sullo Stretto. Penso che un intervento così importante su quest’isola non ci sia mai stato. Catania ovviamente è nodale, centrale con i sindaci operativi e competenti, come Enrico Trantino, che conoscono la macchina organizzativa e che, con il nuovo codice degli appalti, operativo da luglio, potrà fare appalti e cantieri più veloci, più semplici ed efficaci. Non vedo l’ora di tornare a Catania per cominciare a lavorare con l’amministrazione Trantino; la squadra che lo sostiene è di eccellenza, con un centrodestra unito a livello, catanese, regionale e nazionale”. “Vorrei rivolgere un sentito ringraziamento al Ministro Matteo Salvini – ha dichiarato il candidato sindaco del centrodestra - per il consolidamento di un rapporto di amicizia che già ha manifestato qualche anno fa quando, in una condizione di estrema difficoltà del comune di Catania, grazie al suo intervento e alla messa a disposizione di cifre importanti ci ha permesso di pagare gli stipendi ai dipendenti comunali e riprendere la macchina burocratica che avrebbe vissuto un momento di grande disagio. Vorrei ringraziare la Lega e Prima l’Italia e posso confermare che con l’amica Valeria Sudano che aveva altrettanti titoli per poter essere sindaco di questa città, ha prevalso la logica dell’unitarietà. Con questo contesto e con queste premesse mi auguro che già lunedì prossimo si possa avere il risultato che ci consenta di amministrare Catania e di essere operativi, tutti insieme, per un nuovo rinascimento di una stupenda città che merita passione, amore e lo sforzo di noi tutti”.