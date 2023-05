Amministrative, il sostegno di Conte per Caserta: "Maurizio guida un progetto valido"

Movimento 5 stelle compatto in piazza Dante a sostegno di Maurizio Caserta con la presenza in città di Giuseppe Conte. Sul palco ad accogliere l'ex presidente del consiglio, i deputati etnei all'Ars Jose Marano e Martina Ardizzone, il parlamentare Luciano Cantone, il leader dei 5 stelle siciliani Nuccio di Paola e le due donne incaricate di rappresentare il Movimento nella giunta Caserta, Nunzia Catalfo e Gianina Ciancio.

Poche gocce di pioggia precedono l'arrivo di Conte. L'avvocato del popolo arriva puntuale dopo un crescendo di interventi aperti da Jose Marano. La deputata di Misterbianco critica l'immobilismo della Regione Siciliana e auspica un cambiamento a Catania. Di seguito arrivano gli interventi degli altri presenti sul palco. A strappare applausi è la vicesindaco designata ed ex ministro del Lavoro Nunzia Catalfo.

La "mamma" del fu reddito di cittadinanza rivendica la bontà di quella misura e riferisce di ricevere tante testimonianze da famiglie "che grazie al reddito di cittadinanza si sono sollevate".

Pochi minuti dopo nel retro palco Giuseppe Conte abbraccia Maurizio Caserta. I due schizzano sul palco e dopo il breve saluto di Maurizio Caserta, applaudito e incitato dalla piazza, i battimani sono tutti per Giuseppe Conte.

"Spero sia davvero la volta buona per voltar pagina a Catania con la possibilità di una politica concreta, adeguata, nel segno progressista per questa città - dice Conte - Speriamo di gioire lunedì pomeriggio. Abbiamo l'obiettivo di migliorare la qualità di vita dei catanesi. Questa non è retorica, forse abbiamo fatto qualche errore ma sicuramente in buona fede. Siamo sempre sotto attacco, continuamente. E anche questa volta andremo avanti".

"Abbiamo scelto bene qui a Catania e ci crediamo, quando non siamo convinti non ci presentiamo", conclude l'ex presidente del Consiglio. Poi, prima di andar via, l'avvocato mette una simbolica firma sul programma di governo per Catania.