Oscar Licciardello candidato sindaco del comune di Viagrande con il progetto "Impegno per Viagrande"

È Oscar Licciardello, 39 anni e imprenditore nel campo della ristorazione, il nuovo volto della campagna elettorale viagrandese. Già consigliere comunale e capogruppo di maggioranza con l'amministrazione Cavallaro Bis (2008-2013) nel comune di Viagrande, Licciardello ha dimostrato fin da ragazzo il suo forte interesse per la comunità: è da sempre presente e attivo sul territorio investendo in prima persona, partecipando alle attività culturali e ludiche, contribuendo alla promozione del paese. Nel corso degli anni, ha fondato e partecipato ad alcune associazioni giovanili e culturali, dimostrando il suo impegno per la comunità e per la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del territorio. Con il progetto "Impegno per Viagrande, Oscar Licciardello si propone di portare nuove idee e progetti concreti per il futuro di Viagrande, impegnandosi a costruire una comunità ancora più forte e coesa. “Dopo anni di politiche autoreferenziali - dichiara Licciardello - è ora di recuperare il divario accumulato e di proiettarci verso il presente”. “La nostra visione parte dalla consapevolezza che il mondo ha bisogno di un'attenzione sempre maggiore all'ecosostenibilità e al risparmio energetico. La persona deve essere posta al centro delle politiche, con servizi che curino il suo benessere psico-fisico e difendano i nostri bambini e adolescenti”.

Il programma del giovane candidato sindaco, con il progetto "Impegno per Viagrande", si concentra quindi su obiettivi concreti e fattibili, ragionati da chi ha fatto impresa e conosce le potenzialità del territorio. Si punta a incentivare e aumentare i flussi turistici, puntando ad un turismo rurale, sostenibile e incentrato sull’enogastronomia, grande volano del territorio viagrandese. Tra gli obiettivi anche la rivalutazione e fruizione del bellissimo parco Monte Serra e la riqualificazione del parco Aniante (villa comunale) con l’obiettivo di rendere Viagrande una Wellness Valley. Inoltre, si intende promuovere la mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di una pista ciclabile con collegamenti con i paesi vicini oltre che l’attuazione di azioni mirate a promuovere l'utilizzo delle energie rinnovabili, la sensibilizzazione della cittadinanza, la semplificazione delle procedure burocratiche e l'accesso alle reti di distribuzione dell’energia. Assessori designati da Oscar Licciardello sono Paolo Magnano, manager ed esperto in comunicazione e nella consulenza di direzione aziendale, l’architetto Domenico Munno e l’avvocato Massimo Bongiovanni. "In queste ultime settimane - conclude Licciardello - abbiamo costituito non una lista di candidati, ma un nuovo gruppo, giovane, costituito da professionisti e cittadini che vuole impegnarsi a scrivere nuove pagine della storia di Viagrande. "IMPEGNO PER VIAGRANDE" nasce con l'obiettivo di portare nuove voci all'interno del Palazzo Municipale, nuove idee, una visione del futuro, un cambio di passo che possa generare una nuova classe politica nella nostra cittadina"