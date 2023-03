Anche Pippo Arcidiacono lancia la sua candidatura a sindaco

Anche l'esponente di Fratelli d'Italia Pippo Arcidiacono, ex assessore della Giunta Pogliese, rompe gli indugi e forza la mano sulla sua candidatura a sindaco di Catania e lo fa lanciando i manifesti, seppur ancora senza logo, attraverso i suoi canali social. Resto in campo come candidato sindaco - scrive Arcidiacono - Sul mio nome come candidato sindaco continuo a ricevere numerose sollecitazioni e c’è un’ampia convergenza anche di forze sociali e imprenditoriali".