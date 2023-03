Presidente Schifani a Catania: "Non amo le fughe in avanti con cartellonistiche non concordate"

"Farò di tutto per evitare il baratro e mi auguro che gli alleati agiscano di conseguenza". Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani oggi a Catania per inaugurare il nuovo Centro di emergenza dell'ospedale Garibaldi Centro e partecipare, nel pomeriggio, al meeting di Forza Italia "Obiettivo Catania". Sempre sulle imminenti elezioni a Catania, aggiunge: "Non amo le fughe in avanti con cartellonistiche non concordate avvenute giorni fa, così come non amo allo stesso tempo dichiarazioni di rivendicazione assolutistiche del tipo 'tocca me perché sono il primo partito". Il riferimento è, infatti, alla candidatura di Valeria Sudano che ha suscitato critiche per la sua "fuga" in avanti tappezzando Catania di manifesti.

"Ritengo- aggiunge - che occorra ragionare,individuare la migliore candidatura possibile come è stato per Palermo. Non ho preclusioni nei confronti di nessuno. Auspico che questi toni e questi atteggiamenti abbiano a cessare per individuare insieme una figura che possa governare bene Catania. A me interessa questo"

Ad una domanda sul rischio per il centrodestra di una 'Verona bis', in cui la coalizione, andando divisa, perse le elezioni, Schifani (esponente di punta di Forza Italia) risponde: "Se ci si ferma tutti un attimo e si ragiona serenamente, penso che ci siano margini per evitarlo. E' evidente, infatti, che quando il centrodestra è diviso, perde al ballottaggio. Se qualcuno vuole prendersi la responsabilità di far perdere la città di Catania al centrodestra, io farò di tutto per evitarlo".