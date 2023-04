Comunali, Caserta: "La destra è una corazzata di carta"

Mentre la destra sembrerebbe essere intenzionata a fare quadrato su Enrico Trantino, Lega permettendo, il candidato del fronte progressista, Maurizio Caserta, rompe gli indugi con una prima sferzata agli avversari. "A Catania si svolgono le elezioni amministrative a maggio. Questo sembra che lo sappiano tutti. Sembra che tutti sappiano pure che la destra vincerà. Ci scommetterebbero. Evidentemente - scrive nel suo primo post su Facebook dopo l'annuncio della candidatura - attribuiscono un’alta probabilità a questo evento. Su quali elementi è fondato questo giudizio? Semplice, si risponde. È (quasi) sempre stato così. Continuerà ad essere così. Una linea che parte dal passato e che dovrebbe continuare nella stessa direzione".

"Se adesso scendiamo a tempi più umani e guardiamo a questo secolo - continua, prendendo in esame il numero di primi cittadini eletti tra le file del centrodestra - per un bel pezzo (18/23) la destra ha governato la città. Ma tutti dicono che la città è a terra. Massacrata".

"La verità - prosegue - è che siamo in presenza della più classica delle profezie che si autorealizzano. Si vince perché tutti credono che si vince. Come i ragazzi che vanno in una discoteca perché sanno che tutti gli altri vanno in quella. A prescindere dalle caratteristiche del servizio offerto da quella discoteca. Ma basta che un gruppo anche piccolo - ma significativo - si sposti per generare un flusso verso un altro locale. Per svelare che la scelta di quel locale non aveva nulla a che fare con le sue caratteristiche. Insomma, la destra a Catania è una corazzata di carta. Basterebbe un bel soffio per svelare il trucco".