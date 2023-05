Comunali, Schifani: "Vittoria con Trantino al primo turno"

“Siamo riusciti con senso di responsabilità, spirito di abnegazione con la volontà di andare uniti ad esprimere a Catania come centrodestra la migliore candidatura che potesse realizzarsi con rispetto delle altre aspirazioni, abbiamo dimostrato di fare sistema ed essere squadra ed è questa la cosa più importante. Catania vincerà al primo turno con Enrico Trantino. Noi come Regione staremo al suo fianco e di questa grande città metropolitana, avranno sostegno e incoraggiamento per uscire da una parte da una situazione debitoria ereditata naturalmente, dall’altra per crescere e dare più speranze ai giovani”. Sono stata le parole del Presidente della Regione Renato Schifani rivolte al candidato sindaco per Catania, Enrico Trantino, durante la presentazione della lista di Forza Italia.

“Stiamo lavorando al miglioramento delle infrastrutture – ha continuato il governatore della Sicilia - per risolvere il collegamento tra Sicilia orientale e occidentale, siamo arrivati a buon punto, e siamo anche alla vigilia del commissariamento della Palermo Catania, che sbloccherà l’andamento dei lavori. Stiamo lavorando su una bozza di provvedimento da approvare da parte del Parlamento che consenta la realizzazione di due termovalorizzatori, uno nella Sicilia occidentale e l’altro in quella orientale. Nella mia attività politica ho imparato l’arte dell’ascolto, del buon senso, della mediazione solo dopo aver ascoltato e della responsabilità. Bisogna avere il coraggio di dire ho sbagliato se si sbaglia oppure andare per la propria strada, l’importante è essere in pace con la propria coscienza. È questo continuerà ad essere Forza Italia e sono convinto che farete qui a Catania raggiungerete un gradissimo risultato”.

Il candidato sindaco del centrodestra Trantino ha sottolineato quanto Catania sia energia, polo d’attrazione turistico e imprenditoriale, cerniera tra mare e vulcano. “L’incontro di oggi con il presidente della regione rafforza il significato della mia candidatura, avendo accanto una colazione coesa. Lavoriamo in piena sintonia con il governo regionale e nazionale e questo renderà la nostra amministrazione più forte per il raggiungimento degli obiettivi del nostro programma. Una visione di sistema guiderà il nostro percorso amministrativo, partendo dai tanti punti di forza delle Zes delineando una strategia per rilanciare l’economia e l’attività produttiva della città. Senza dimenticare la necessità di rivedere il sistema burocratico per semplificare l’accesso delle aziende alle agevolazioni e ai finanziamenti previsti. Tra i nostri obiettivi attivare una vera “unità di crisi" condivisa tra Comune, Regione, Zes, Irsap, imprenditori, sul Pnrr con l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico di Catania, attraverso l’efficientamento dei servizi e la costruzione delle infrastrutture necessarie nella nostra zona industriale, la creazione dei collegamenti efficienti tra le reti di trasporto nazionale, l’avvio di lavori di urbanizzazione, industrializzazione e recupero ambientale, proseguendo il percorso già avviato negli ultimi cinque anni che ha triplicato gli investimenti delle grandi multinazionali. L’attrattività dovrà costituire la rotta su cui compiere le scelte di governo della città. Creeremo le condizioni per migliorare le prospettive di vita dei giovani nella nostra città e contrastare i fenomeni di massiva migrazione che stanno impoverendo la parte più sana di Catania”.

Presenti all’incontro anche l’assessore regionale Marco Falcone, il coordinatore regionale di FI, Marcello Caruso e Nicola D’Agostino.