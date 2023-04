Si allarga la coalizione progressista, Tomasello sosterrà Caserta: "Insieme per curare la città ferita"

"Il movimento aderisce al programma del candidato sindaco Maurizio Caserta portando la visione di una città che guarda agli ultimi, che vuole dare voce al popolo e dare un’opportunità a tutti". Queste le parole fondatore del movimento "È l’ora del Popolo", Riccardo Tomasello, che nel corso di una conferenza stampa congiunta, questa mattina ha annunciato il sostegno al progetto della coalizione che sostiene Maurizio Caserta, ritirando così la propria candidatura. "Voglio ringraziare Riccardo Tomasello non per il passo indietro, ma al contrario, per il passo in avanti di convergenza verso una proposta condivisa che affronti i tanti problemi che feriscono la nostra città. Con grande senso di responsabilità, dobbiamo lavorare tutti insieme per trovare gli strumenti che curino queste ferite. Questo è un risultato arrivato dopo confronti, interlocuzioni e approfondimenti". E' quanto dichiarato il candidato sindaco dell’area progressista Maurizio Caserta, sostenuto da Movimento Cinque stelle, PD, Sinistra Italiana, Europa Verde, Forum Civico "Catania Può", "Lista Bianco con Catania" e adesso il movimento "È l’ora del Popolo". "La nostra sarà una presenza all’interno della coalizione per portare avanti i temi legati all’inclusione sociale, alla riqualificazione delle periferie, alla possibilità di assicurare ai catanesi più diritti e più civiltà", ha concluso Tomasello.