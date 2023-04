Elezioni comunali, i risultati del sondaggio BiDiMedia: Trantino in testa con il 42,7 per cento

Chi sarà il prossimo Sindaco di Catania? Secondo i dati del sondaggio Bidimedia, condotto su Cataniatoday con 1109 intervistati su 1976 contatti totali, la coalizione di centrodestra ha buone possibilità di vincita al primo turno, con il candidato Enrico Trantino al 42,7 %, seguito da Maurizio Caserta (fronte progressista) al 36,5 %. Dietro: Gabriele Savoca di Sud Chiama Nord - Sicilia Vera con uno stacco netto al 5,5 %, Lanfranco Zappalà 4,7 %, Giuseppe Lipera (Movimento Popolare Catanese) 4,5%. In coda: Riccardo Tomasello (E' l'ora del Popolo), ora non più in corsa dopo l'appoggio a Caserta, si assesta al 2,4 %, seguito da Giuseppe Giuffrida con l'omonima lista al 2 % netto, Vincenzo Drago (Socialismo Democratico) allo 0,9 % ed infine Maurizio Loritto (Movimento italiano C21) in ultima posizione con lo 0,8 %.

Fratelli d'Italia primo partito,secondo M5S

Per quanto riguarda le intenzioni di voto sui partiti, Fratelli d'Italia conquista il primato con una percentuale di preferenze pari al 22,4 %, guidando la coalizione di centrodestra che comprende: Forza Italia (9,3%), Prima l'Italia (5,6%), Enrico Trantino Sindaco per Catania (3,4%), Democrazia Cristiana (2,1%), Popolari ed Autonomisti (2 %), Grande Catania (1,3%).

A sinistra si conferma primo partito il Movimento 5 Stelle (14,7%), seguito dal Partito Democratico (12,3%), Con Bianco per Catania (4,3%), Alleanza Verdi e Sinistra (3%).

Tra gli altri schieramenti: Sicilia Vera - De Luca si assesta al 5,9%, Movimento Popolare Catanese al 3,9%, Lanfranco Zappalà- Un Sogno Per Catania al 3,9 %, E' l'ora del Popolo (Riccardo Tomasello non più in corsa) al 2,3 %, Giuseppe Giuffrida Sindaco 1,8 %, Socialismo Democratico 1%, Movimento C21 0,8%.

Il ballottaggio premia Caserta

Qualora si andasse al secondo turno - la legge siciliana lo prevede solo se nessuno dei candidati supera lo sbarramento del 40 %, e dai numeri del sondaggio sembrerebbe esclusa questa ipotesi -, si assiste invece ad un "ribaltone", con Maurizio Caserta al 53 % e Trantino al 47 %.

Impietoso il giudizio sull'operato dell'ex Sindaco Salvo Pogliese, deposto per effetto delle legge Severino. Il 48 % degli intervistati esprime un parere molto negativo. Il 22 % lo giudica negativamente, il 15 % in maniera positiva e solo l'8 % molto positivamente, con un 7% di indecisi.