Riunione operativa del centrodestra a sostegno del candidato sindaco Trantino

Si è svolta la riunione operativa dell’intera coalizione di centrodestra, in vista delle elezioni del 28 e 29 maggio, alla presenza dei candidati a sostegno di Enrico Trantino, candidato sindaco per Catania, che culminerà nell’appuntamento del 26 maggio in piazza Università, alla presenza del Presidente del consiglio Giorgia Meloni e dei Vice Presidenti, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Accanto a lui, seduti al tavolo dei relatori, Giuseppe Lombardo, deputato regionale dei Popolari e Autonomisti, il presidente della DC, Totò Cuffaro, l’on. Valeria Sudano di Prima l’Italia e il sen. Salvo Pogliese, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Marco Falcone per Forza Italia, collegato in videoconferenza.

Le avverse condizioni meteo non hanno fermato un momento partecipato e diretto, dove si è parlato di buona politica e della voglia di scommettersi per la città di Catania, per tirarne fuori tutte le potenzialità, quelle non ancora espresse, come è stato più volte ricordato dai relatori, e dove ciascuno partito ha manifestato la propria vicinanza ad Enrico Trantino, che per tutta la coalizione rappresenta la migliore scelta per Catania.

“Mi rendo conto che il prossimo sindaco passerà alla storia – ha dichiarato il candidato sindaco -.Non conterà solo la competenza, bravura, autorevolezza, prestigio, ma una serie di indicatori perché la progettualità che stiamo riuscendo a portare avanti con il PNRR, che deve essere spinta oltre l’ostacolo. Nel momento in cui immagino il percorso da intraprendere, mi piace sottolineare uno dei termini che compongono la parola PNRR: la resilienza, ovvero il superamento di un momento traumatico e difficile, ed è quello su cui dobbiamo concentrarci. Se ci stiamo offrendo tutti alla città, è perché ci siamo resi conto che dobbiamo ribaltare la prospettiva che lascia che i nostri giovani decidano di investire sogni e talento fuori da Catania, non possiamo più permetterci di impoverire la città delle nostre migliori risorse, ma soprattutto che questo vuoto venga colmato da altro, da chi non ha la stessa idea di civismo, comunità, identità che abbiamo noi. Se dovessi essere eletto sindaco, da lunedì non ci sarà nessuno momento per festeggiare, ma ci rimboccheremo le maniche per metterci subito a lavoro. Non possiamo perdere questa sfida, lo dobbiamo alle future generazioni. Ci vuole la bravura di tutti ed è il momento che la politica affronti la grande sfida pensando al soddisfacimento del bene comune e non del bene personale. Ora è il momento in cui possiamo cercare di ambire alla realizzazione di un modello di società e di stato basato sulla condivisione di principi, coesistenza virtuosa basata, appunto, sulla resilienza. Tra 9 giorni ci saranno i risultati, e se i cittadini e le cittadine di Catania ci daranno fiducia, sarò il rappresentante di una città, di una comunità che si riflette nei valori, che crede nella stessa idea di futuro e nello stesso perseguimento di obiettivi che devono rendere grande Catania. Se dovessimo farcela dipenderà da noi tutti”.

Ad aprire il confronto il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno: “Il Centrodestra alle amministrative di Catania è unito e compatto. Siamo pronti e ci impegneremo per sostenere il candidato sindaco Enrico Trantino. Siamo fiduciosi che non potremo fare altro che festeggiare la sua elezione a sindaco della città”. Subito dopo sono seguiti i vari interventi dei relatori che hanno espresso il proprio sostegno al candidato sindaco, i rappresentanti delle sette liste della coalizione a cominciare dall’On. Giuseppe Lombardo: “Siamo a sette giorni del voto, parte il countdown. Questa è stata una campagna elettorale che ha registrato un coinvolgente entusiasmo attorno al grande amico Enrico Trantino al quale abbiamo voluto bene in passato e oggi ancor di più e lo dimostra il fatto che gli autonomisti scendono in campo con due liste, quella di partito e quella civica che è Grande Catania, cha ha trascorsi importanti nel consiglio comunale ed è uno dei gruppi più longevi. Noi siamo leali e determinati al fianco di Enrico perché i 5 anni che dobbiamo affrontare saranno impegnativi e densi di appuntamenti. Abbiamo un PNRR rispetto al quale siamo in linea con i progetti. Abbiamo avuto una gestione commissariale di 8/9 mesi e oggi finalmente festeggiamo il ritorno alla politica il 28 e 29 maggio, intesa nel senso più nobile del termine, ci impegneremo con la nostra squadra di consiglieri comunali affinché riesca a dare un contributo qualificante all’amministrazione comunale”.

Per il presidente della DC, Totò Cuffaro, Enrico Trantino dovrà fare il sindaco con la stessa passione che mette nella sua professione. “Mi sento di ringraziare Enrico per tutto quello che in questi anni da professionista, da uomo e da politico ha voluto portare come contributo alla politica. Siamo convintamente vicini a lui per una scelta politica e quando la coalizione è unita è un valore aggiunto. Ricordo che, la domenica del voto i nostri nonni e genitori, si mettevano il vestito buono della festa perché era un giorno importante, perché con quel voto tornavano a manifestare la partecipazione democratica e di libertà nella scelta del partito della città, comune e paese che potessero rappresentarli. Io spero che i catanesi il prossimo 28 e 29 maggio, possano indossare il vestito buono di una scelta consapevole. Le persone che sceglieranno la nostra colazione devono sapere che con quel voto riporteranno a Catania la buona politica, che noi vogliamo affidare ad una persona perbene con Enrico Trantino. Siamo felici di dare il nostro piccolo contributo di lealtà e sincerità e partecipazione al nostro amico candidato sindaco, al quale chiediamo di amare e servire questa città come ha servito e amato la sua professione e le idee in cui crede, e se lo farà noi ci sentiremo appagati nella scelta politica che abbiamo fatto”.

Per Salvo Pogliese, coordinatore regionale Fratelli d’Italia, si tratta di un momento storico importante e unico per la città di Catania. “Abbiamo un’occasione imperdibile che è quella di avere un bravissimo sindaco in sinergia con il governo della regione e della nazione, cosa che non abbiamo avuto negli ultimi 5 anni. Enrico avrà la possibilità di poter dialogare direttamente con la premier Giorgia Meloni, e non solo con il ministro catanese Nello Musumeci, oltre che con la regione e gli assessori regionali. Credo sia un’occasione unica che deve essere capitalizzata per questa città, che si inserisce in un contesto temporale eccezionale. Vorrei ricordare cosa accadrà a Catania nei prossimi anni e gli investimenti che arriveranno grazie all’amministrazione che ho avuto l’onore di guidare in 4 anni. L’ST oggi investe 5 miliardi di dollari per il nuovo stabilimento vincendo noi la competizione con Milano, Parigi e Singapore ed Enel Green Power sta per completare la più grande gigafactory d’Europa. Questo vuol dire che a Catania, dopo 30 anni, ci sarà un’inversione di tendenza, perché oltre ai nostri ingegneri, chimici e tecnici, ci sarà bisogno di formare e accogliere nuove risorse umane per le 3500 assunzioni in programma nei prossimi anni, con il conseguente indotto che ne consegue. A questo si aggiungono i nuovi investimenti previsti dalle Zes”.

Anche la deputata Valeria Sudano esprime pieno sostegno di Prima l’Italia al candidato del centrodestra. “In politica c’è la fase del confronto e ogni partito fa la sua proposta e nel momento cui si fa sintesi, deve prevalere il valore della coalizione e della coesione del centro destra. È stato importante e anche facile convergere sul nome di Enrico Trantino, con lui ci conosciamo da tanti anni, c’è un rapporto storico di grande stima non solo mia, ma anche del partito. Sono convinta che ognuno farà la sua parte, da Roma a Palermo, e il nostro candidato sindaco è veramente nelle condizioni di avere accanto a sé una squadra non solo di consiglieri comunali, assessori, ma anche parlamentari. La città è in difficoltà ha delle emergenze da superare, dettate dalla situazione economica. Io penso che quello che dovremmo fare nella prima fase, è fare cambiare a Roma alcune norme che distruggono gli enti locali, specie quelle del Sud, come quelle sulle assunzioni che non si possono fare nei comuni in dissesto e predissesto. Se non andiamo a cambiare quel criterio restiamo senza dipendenti nella pubblica amministrazione. Tutti insieme dalla camera e dal senato dobbiamo lavorare per far cambiare questa norma, ovviamente con i ministri che ci supporteranno perché la loro corposa presenza in questi giorni, a sostegno di Enrico, dimostra che c’è grande attenzione da parte del governo nazionale nei confronti di Catania. Noi gli saremo accanto su tutto quello che si dovrà fare”. Per l’Assessore Marco Falcone “Attorno a Trantino ci sono le giuste condizioni per costruire una seria e duratura prospettiva di buon governo per Catania, fondata sulla rappresentatività del centrodestra e la sua riaffermata unità. Trantino è il miglior Sindaco per Catania e noi staremo al suo fianco per realizzare un programma concreto che trasformerà il volto di Catania come merita.”