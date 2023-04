Ruggero Razza: "La scelta di candidare Trantino è una buona notizia, grazie a chi mi ha proposto"

"La scelta di Enrico Trantino come proposta di FdI alla coalizione è una buona notizia che chiude una fase di riflessione che ha visto emergere in tutte le forze di centrodestra nomi di valore. Tutti. Nessuno escluso. A chi aveva pensato a me va un ringraziamento di cuore. A partire da Manlio Messina, dal presidente Raffaele Lombardo che ha evidenziato in più occasioni la concretezza nell’amministrazione pubblica dimostrata in questi anni, e dal presidente del Parlamento siciliano, Gaetano Galvagno". E' il commento di Ruggero Razza alla notizia della candidatura a sindaco di Enrico Trantino da parte di Fratelli d'Italia.

"Sarebbe pleonastico ringraziare Nello Musumeci, che non ha mai mancato di farmi sentire la sua vicinanza - continua Razza in un post di Facebook - Accanto a lui mi sono formato e per ringraziarlo basta onorare gli insegnamenti ricevuti in questi lunghi anni, con il coraggio e la visione di sempre, con la forza degli uomini liberi. Adesso ad Enrico, che ha lavorato con passione nella giunta di Salvo Pogliese e che spero possa trovare la piena convergenza di tutti, il compito di mettersi al servizio di una città che da molti anni vive una condizione di degrado sociale e che chiede maggiori attenzioni da parte di tutte le istituzioni, a partire da quelle dello Stato".

"Avrà accanto non soltanto il suo partito, ma tutti coloro che credono nella buona politica e non si arrendono di fronte alle difficoltà. Sono certo che riuscirà nell’impresa e mi stringo nell’emozione al nostro “mastro”, Enzo Trantino, la cui saggezza ha illuminato il percorso di molte generazioni", conclude Razza.