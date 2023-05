San Giovanni Galermo, Buceti e Bonaccorsi incontrano il candidato sindaco Trantino

“Ci tenevo tanto a salutare Erio, Erika e tutta la comunità sangiovannese. Non potevo assolutamente mancare a questo appuntamento che cementa il rapporto speciale che ho con questo territorio”. Con queste parole il candidato sindaco Enrico Trantino ha aperto l’incontro di ieri nel quartiere di San Giovanni Galermo insieme candidati al Consiglio comunale di Catania, nella lista di Fratelli D’Italia, Erio Buceti e di Erika Bonaccorsi. In una piazza Chiesa Madre affollata il dialogo è stato scandito dagli applausi di tutti i presenti. Il candidato al consiglio comunale Erio Buceti ha sottolineato l’importanza di questo appuntamento: “Abbiamo fortemente voluto questo incontro con Trantino per rappresentare, al nostro prossimo Sindaco di Catania, le priorità e le esigenze di San Giovanni Galermo. La sua presenza qui è motivo di grande orgoglio per tutti noi e per queste ragioni sottoporrò alla sua attenzione un elenco in cui sono inserite le segnalazioni, le priorità e le proposte per San Giovanni Galermo: questo è un impegno che mi prendo davanti a tutti voi”. Oltre ai due candidati hanno preso parte all’incontro il Presidente di Sidra Prof. Fabio Fatuzzo; il Sindaco di Gravina di Catania e Presidente di Avanguardia Massimiliano Giammusso; il Consigliere comunale di Catania Luca Sangiorgio; il già Consigliere comunale di Vizzini e attuale Vicepresidente di Sidra Gaetano Agosta; il Consigliere comunale di Catania Carmelo Nicotra; il Consigliere comunale di Catania Giovanni Grasso; Pippo di Mariano; i rappresentanti dell’associazionismo di San Giovanni Galermo e non solo. Con Erio Buceti alle prossime elezioni amministrative si presenta Erika Bonaccorsi, che durante il suo discorso ha sottolineato l’impegno e la passione per raggiungere questo importante obiettivo: “Chiediamo il vostro sostegno per portare avanti un progetto che ci vede coinvolti tutti. A questo proposito desidero ringraziare i candidati ai vari municipi etnei e tutti i presenti che, con una dedicazione non comune, si stanno impegnando in una campagna elettorale complessa. Per noi San Giovanni Galermo ha una storicità e un’importanza che dev’essere salvaguardata sotto ogni aspetto”. Durante l’incontro sono stati presentanti anche i candidati alle varie municipalità, uomini e donne pronti a farsi voce delle problematiche dei vari quartieri.