Elezioni, Savoca: "Centrodestra e centrosinistra frazioni di uno stesso sistema di potere"

"La recente "provocazione" (ma non tanto) dei vertici dell'Ance, che hanno proposto il professore Caserta assessore di una prossima Giunta Trantino, illustra con clamorosa evidenza quello che i catanesi dovrebbero aver capito da tempo: centrodestra e centrosinistra sono frazioni in concorrenza di uno stesso sistema di potere, quel sistema che sta facendo precipitare nel baratro la Sicilia e la nostra città. Lo afferma il candidato sindaco di Catania Gabriele Savoca.

"Non stupisce - continua Savoca - quindi che i vertici di importanti associazioni imprenditoriali considerino normale questa intercambiabilità dei ruoli, perché non dovrebbero, non è forse di poche settimane fa la notizia che i massimi esponenti siciliani di Pd e Cinque stelle sono serenamente approdati in Forza Italia? Ancora una volta si conferma che l'unica reale alternativa che può realizzare un radicale rinnovamento di questa classe politica incapace e fallimentare, per non dire altro, è costituita dal movimento di Cateno De Luca, se ne ricordino gli elettori il 28 e 29 maggio".