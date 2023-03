II Municipio, i pentastellati Cambria e Prassede annunciano la propria candidatura

Simone Cambria ed Emanuela Prassede, rispettivamente di 24 e 23 anni e appartenenti al gruppo del Movimento 5 Stelle, hanno annunciato la loro candidatura per il Consiglio del secondo Municipio di Catania (Picanello, Ognina, Barriera, Canalicchio).

Cambria, studente universitario presso la facoltà di Informatica, militante politico dal 2017 e già candidato a soli 19 anni in occasione delle elezioni comunali di Catania nel 2018, si è distinto all’interno della comunità pentastellata per aver organizzato una raccolta fondi che permise al Movimento 5 Stelle di donare all’istituto professionale Lucia Mangano un defibrillatore. “Quest’esperienza mi ha insegnato che si può fare politica anche fuori dalle Istituzioni e chiunque, nel proprio piccolo, può dare il proprio contributo per la città” afferma Cambria e continua: “Il mio obbiettivo principale è quello di battermi per dare un contributo al rilancio di questo Municipio, abbandonato troppo spesso dalle ultime amministrazioni che hanno sempre concentrato il proprio focus politico verso il Centro Storico, dimenticandosi delle periferie.”

Prassede, già candidata nel 2018 per il consiglio di Municipio, originaria di Picanello e studentessa di scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, afferma: "Io sono nata e cresciuta quì e desidero che mio figlio cresca in questo quartiere ben curato e rispettato. Questa zona è stata abbandonata dalle varie amministrazioni che si sono succedute nel corso degli anni, lasciandolo peggiorare. Ho scelto di candidarmi perché nutro un forte attaccamento nei confronti del mio quartiere e so che, passando il testimone a gente competente e che ha, veramente, il cuore rivolto verso le periferie di Catania, si potrà rilanciare questo Municipio".

”Noi giovani - concludono i candidati pentastallati - siamo il futuro di questo Paese e dobbiamo rimboccarci le maniche sul territorio per il bene nostro e della collettività. Adesso meritiamo una rappresentanza giovanile all’interno delle Istituzioni, noi siamo pronti per metterci la faccia e scendere in campo”.