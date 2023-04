Elezioni comunali 2023 a Catania, via al sondaggio: chi voteresti oggi?

Dopo un lungo commissariamento, successivo alle dimissioni di Salvo Pogliese, i cittadini catanesi saranno chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco di Catania. Si voterà il 28 e 29 maggio. Molte proposte sono figlie di progetti di natura civica. Da tempo sono state ufficializzate le candidature di Riccardo Tomasello, Lanfranco Zappalà, Giuseppe Lipera, Vincenzo Drago, Giuseppe Giuffrida e Gabriele Savoca. In ultimo, Maurizio Salvatore Loritto con il movimento italiano C21. Ma non sono mancati i colpi di scena. Dalla candidatura di Emiliano Abramo da parte di Movimento Cinque Stelle, Partito Democratico, Sinistra Italiana, che ha poi fatto un passo indietro per "motivi personali e familiari" alla incandidabilità di Enzo Bianco per 10 anni a seguito del provvedimento della Corte dei Conti che ha posto fine alla sua campagna elettorale. Ha fatto così il suo ingresso la candidatura di Maurizio Caserta, al posto di Abramo.

Per quanto riguarda il centrodestra, dopo una fase di confusione, Valeria Sudano (in quota Lega) e Pippo Arcidiacono (FdI) hanno fatto un passo indietro. Fratelli d'Italia ha così lanciato la candidatura di Enrico Trantino, appoggiato anche da Mpa.

In questo clima infuocato di candidature, passi indietro e "tira e molla", come si preparano i catanesi ad accedere alle urne? Quali gli orientamenti attuali? E' quello che si prefigge di indagare BidiMedia con il proprio sondaggio in vista della amministrative 2023.