Elezioni, Caruso ( Forza Italia): "Entro poche ore la candidatura unitaria del centrodestra"

"Nel corso della riunione di oggi del tavolo del centrodestra, Forza Italia ha preso atto della candidatura avanzata da Fratelli d'Italia per il sindaco di Catania nella persona dell'avvocato Enrico Trantino, figura autorevole e di altissimo profilo, la cui esperienza rappresenterebbe sicuramente una risorsa per il buon governo della città". Così, il coordinatore di Forza Italia in Sicilia, Marcello Caruso, al termine dell'incontro con le altre forze del centrodestra convocato per trovare una intesa sul nome da schierare alle Comunali di Catania.

"Non possiamo comunque non considerare il fatto che la Lega ha da tempo avanzato un'altra candidatura qualificata come quella dell'onorevole Sudano e per questo entro le prossime ore siamo certi che si giunga a quella auspicata candidatura unitaria con la quale il centrodestra darà alla città di Catania il risultato sperato di una amministrazione efficiente e in grado di dare risposte alle necessità dei cittadini", conclude Caruso.