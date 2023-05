Rifiuti, per Trantino bisogna accelerare sul termovalorizzatore

"Nel mio dialogo con la città ho affrontato tutti gli aspetti del programma che abbiamo proposto. Da una parte agiremo con immediatezza mettendo a sistema i grandi interventi del Pnrr sia con i programmi previsti dai Piani Urbani Integrati, in corso di realizzazione, che quelli attivati o attivabili con le altre risorse disponibili. Dall’altra, proseguiremo nell’aggiornamento del Piano urbanistico comunale". Lo afferma il candidato sindaco di Catania del centrodestra, Enrico Trantino, in vista del voto del 28 e 29 maggio. Parlando con l'AdnKronos e citando il suo programma, il candidato del centrodestra fra le priorità annovera l’elaborazione di un "incisivo piano d’azione per la sicurezza dei nostri concittadini e dei nostri imprenditori, di concerto con Prefetto, vertici delle forze dell’ordine e Ministri degli Interni e della Difesa, per arginare i fenomeni di criminalità sul territorio”.

Per l’esponente di FdI, è inoltre necessario “fare sempre di più per garantire il valore medio di raccolta sugli standard delle grandi città metropolitane. Alzeremo i numeri della raccolta differenziata, con una più attenta campagna di informazione ai cittadini sul sistema del porta a porta, rafforzeremo lo spazzamento, in tutte le aree della città. Modernizzeremo il sistema di raccolta - continua Trantino- anche attraverso gli stanziamenti europei, monitorando flussi e tipologia di rifiuto conferito in ogni area, per offrire ai cittadini un servizio tarato su esigenze reali". "Solleciteremo - insiste Enrico Trantino- il presidente della Regione Renato Schifani, per accelerare le procedure per la realizzazione del termovalorizzatore". "Una visione di sistema guiderà il nostro percorso amministrativo, partendo dai tanti punti di forza delle Zone Economiche Speciali, delineando una strategia per rilanciare l’economia e l’attività produttiva della città. Senza dimenticare - conclude- la necessità di rivedere il sistema burocratico per semplificare l’accesso delle aziende alle agevolazioni e ai finanziamenti previsti".