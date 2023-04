L'Unione Monarchica Italiana a sostegno del candidato Enrico Trantino

"L'Unione Monarchica Italiana esprime la piena soddisfazione per la candidatura dell'Avv. Enrico Trantino alla carica di sindaco di Catania". A parlare è l'avvocato Michele Pivetti Gagliardi, vice presidente nazionale dello storico sodalizio che l'anno prossimo taglierà il traguardo degli 80 anni dalla fondazione e che conta migliaia di iscritti su tutto il territorio nazionale.

"Trantino è un professionista di alto profilo e ha già dimostrato di essere anche un ottimo amministratore della 'cosa pubblica' nelle sue precedenti esperienze. Inoltre proviene da una famiglia che ha lasciato il segno nella storia della Destra siciliana e non solo: Enzo, il padre, ha rappresentato durante la sua lunga e prestigiosa carriera politica, e continua a rappresentare, un solido riferimento oltre ad essere il faro indiscusso per i monarchici siciliani. L'unitarietà del centrodestra non potrà che dare il giusto supporto nella battaglia elettorale e certamente la garanzia di un governo della città di Catania finalmente stabile dopo le vicende che purtroppo hanno limitato l'attività amministrativa negli ultimi tre anni".

Pivetti conclude auspicando quindi "una nuova stagione di rilancio per Catania e i catanesi grazie al centrodestra e alla guida sicura di Enrico Trantino. L'Unione Monarchica Italiana e i suoi associati, saranno al suo fianco con il massimo impegno nella competizione elettorale".